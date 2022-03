Elden Ring: scoperto come mettere in pausa il gioco

Di recente un giocatore ha scoperto un trucco per mettere in pausa Elden Ring. Scopriamo tutti i dettagli in questa news

Elden Ring è finalmente tra noi da qualche giorno (qui potete trovare la nostra recensione in merito) e se siete fra quelli che hanno deciso di affrontare questa colossale opera potreste esservi resi conto anche voi della mancanza di una vera e propria pausa. Sembra che un utente però abbia scoperto come ovviare a tale problema da molti lamentato, semplicemente sfruttando un escamotage di gioco, con tutta probabilità non previsto dai programmatori.

Ecco come mettere in pausa Elden Ring

In una manciata di giorni dal lancio ufficiale, l’ultima fatica di From Software è già riuscita a raccogliere numerosi consensi fra pubblico e critica. A dispetto della generale difficoltà dell’esperienza (elemento caratteristico del genere di appartenenza dell’opera) sembra quindi che il gioco sia riuscito già a entrare nel cuore di molti. Tuttavia vi è anche un’altra fetta di utenti che si è invece apertamente lamentata della difficoltà di Elden Ring, nel quale sembra non sia tecnicamente possibile nemmeno mettere in pausa il gioco.

guess what, Elden Ring DOES have a pause button just open "Menu Explanation" while on the inventory screen this isn't a meme, it actually works lmao pic.twitter.com/0tNLFaWwC7 — Iron Pineapple (@IronPineapple_) March 8, 2022

Con un tweet sul proprio profilo ufficiale, l’utente e youtuber Iron Pineapple ha però condiviso un particolare trucchetto per fermare effettivamente l’azione a schermo. Pare infatti che selezionando l’opzione Spiegazione Menu dall’inventario, è possibile richiamare una schermata di testo che metterà effettivamente in pausa il gioco. Si tratta ovviamente di un escamotage, ed in quanto tale potrebbe essere modificato con una patch in futuro, tuttavia ad oggi questo sembra essere l’unico modo per riprendere fiato nel mezzo dell’azione. Vi ricordiamo che se siete in cerca di trucchi e consigli su come affrontare la vostra avventura nell’interregno, trovate qui la nostra guida in merito.

