Recensione Voice of Cards: The Forsaken Maiden, ma di già?

Benvenuti alla recensione di Voice of Cards: The Forsaken Maiden, il secondo capitolo della serie di JRPG “su carte” di Square Enix arrivato sugli scaffali a pochi mesi di distanza dal primo

Square Enix ha in ballo una miriade di progetti, titoli importantissimi e novità interessanti. A partire dal suo franchise di punta, la fantasia finale che tutti conosciamo, che ha un latitante sedicesimo capitolo e Stranger of Paradise in arrivo a fine mese, il recente rinvio di Forspoken ha fatto dispiacere un po’ tutti, anche se ce lo aspettavamo, e il quasi disastroso Babylon’s Fall. C’è però un titolo rimasto molto in disparte, sempre prodotto da Square Enix, ma che avrebbe meritato un po’ di luce in più, specialmente da parte degli appassionati.

Vi abbiamo parlato del primo capitolo di Voice of Cards, sottotitolato the Isle Dragon Roars, qualche mese fa in una recensione dedicata, che potete trovare cliccando qui. A distanza di poco tempo, e totalmente lontana dalla luce dei riflettori, Square Enix ha rilasciato una seconda iterazione del franchise, stavolta chiamata The Forsaken Maiden. Con alle spalle nomi altisonanti come Yoko Taro, Kimihiro Fujisaka e Okabe, questo nuovo JRPG a turni di stampo volutamente classico torna a riproporre la sua formula e la sua estetica particolari, sebbene non così rivoluzionari. Sarà riuscita Square Enix, in così poco tempo, a rinnovare il brand? No! Ma non è in realtà un problema così grande. Benvenuti alla recensione di Voice of Cards: The Forsaken Maiden.

Tranquil Hours

Sebbene portino lo stesso titolo, i due capitoli di Voice of Cards non sono collegati in alcun modo a livello narrativo. Le premesse di The Forsaken Maiden sono quindi completamente diverse dal suo predecessore e, sin da principio, molto più interessanti. Il nostro protagonista (a cui darete voi il nome) è il classico eroe senza macchia e senza paura che si imbarca (letteralmente) in un poderoso viaggio volto alla salvezza del mondo. Stavolta a minacciarla non è un drago sputafuoco, ma una calamità naturale che rischia di stravolgere l’essenza stessa del mondo.

Ad accompagnarlo c’è Jeri, una strana ragazza completamente muta, che il protagonista ha incontrato in una grotta poco distante dal Villaggio Capolinea, punto di partenza dell’avventura e situato sull’Isola del Crepuscolo, una delle cinque isole che costituiscono il mondo di gioco di The Forsaken Maiden. Il viaggio dell’Eroe e di Jeri metterà sulla loro strada una diversificata parata di coprotagonisti e compagni di squadra, tutti con i loro obiettivi e che spesso risulteranno essere sole aggiunte temporanee. Non vogliamo in alcun modo fare spoiler su alcun versante della narrazione di The Forsaken Maiden, quindi ci fermiamo qui. E questo perché, alla fine dei conti, è proprio la narrazione il punto più riuscito di questo nuovo Voice of Cards.

Hot-Blooded Heroes | Recensione The Forsaken Maiden

Rispetto a The Isle Dragon Roars, infatti, abbiamo potuto apprezzare una narrativa più matura, sfaccettata e piena di spunti decisamente interessanti. La lotta contro il nemico di turno risulta essere stavolta più astratta, visto che effettivamente non parliamo di un drago, ma di una calamità, e le quasi venti ore che abbiamo passato in compagnia dei protagonisti del titolo ci hanno permesso di conoscere un cast di personaggi veramente variegato ed interessante. Un viaggio che ci porterà ad esplorare una mente afflitta da traumi, costellata da buchi neri e trafitta di dolore. E ripetiamolo: è decisamente più interessante che combattere a testa bassa contro un drago.

Dal punto di vista del mero gameplay, The Forsaken Maiden è rimasto praticamente equivalente a The Isle Dragon Roars, con qualche piccola variazione ed accorgimento. Ci ritroveremo dunque davanti ad un mondo composto esclusivamente da carte, che verranno girate man mano che si proseguirà nell’esplorazione tramite lo spostamento della nostra pedina. Anche Jeri e l’Eroe saranno identificati, nei dialoghi e negli scontri, con delle carte, così come anche l’incedere della narrativa sarà rappresentata a schermo con dei testi scritti sulle carte e accompagnate dall’affascinante voce del narratore che abbiamo saputo apprezzare in The Isle Dragon Roars. Anche se in questo caso parla molto meno, purtroppo.

A Southerly Wind in Our Sails | Recensione The Forsaken Maiden

L’esplorazione della mappa di gioco risulta essere lievemente diversa perché l’”open world” dipinto nel primo capitolo è stato, stavolta, scorporato in cinque grandi mappe con diversi dungeon al loro interno, leggermente più intricati ed interessanti del primo capitolo, ma praticamente tutti legati all’avanzamento della narrativa. Le sporadiche missioni secondarie saranno infatti esclusivamente fetch quest di poca importanza e che vi permetteranno, alla fine dei conti, di ricevere solo qualche pezzo di equipaggiamento aggiuntivo. Che male non fa mai, per carità, ma speravamo in qualcosina di più.

Anche gli scontri sono rimasti praticamente identici a The Isle Dragon Roars. Gli incontri con i nemici saranno generati casualmente durante le varie fasi di esplorazione al di fuori delle città, e come nel primo capitolo sono decisamente troppo frequenti. Fortunatamente è tornata la possibilità di spostarsi rapidamente verso una carta già visitata, fattore che limita molto la frustrazione e il grinding ossessivo-compulsivo di moneta di gioco e punti esperienza.

Foundering Surroundings | Recensione The Forsaken Maiden

Il party è sempre composto da tre o quattro membri in maniera situazionale, e ciascuno dei combattenti avrà a disposizione alcune carte rappresentanti abilità specifiche. L’utilizzo di gran parte delle skill presuppone il consumo delle gemme, che vengono accumulate una per ogni turno avviato dal giocatore e a seguito dell’utilizzo di carte particolari. Le abilità possono essere, così come in qualsiasi JRPG, di attacco o di difesa e molte hanno proprietà elementali specifiche.

Ogni nemico che ci si parerà di fronte sarà infatti debole ad un elemento e resistente ad un altro diverso, rendendo gli scontri di The Forsaken Maiden, specialmente quelli contro nemici numerosi o particolarmente ostici, più tattici e meno “casuali”. In questo capitolo sono stati aggiunti gli attacchi combinati, che due personaggi potranno eseguire unendo le proprie forze e che varieranno a seconda di chi utilizzerà l’abilità. Un’aggiunta piacevole, sicuramente, ma che non rivoluziona in alcun modo un gameplay troppo semplice e poco invogliante la rigiocabilità.

Un po’ per la bassa difficoltà generale del titolo e un po’ per la cronica carenza di carte (che preclude un vero e proprio deckbuilding e che porta esclusivamente a selezionare un’abilità base e quelle avanzate più forti come mano), The Forsaken Maiden non ci ha mai messi di fronte ad invalicabili muri rappresentati da boss o miniboss. Il gioco è infatti scorso piuttosto agilmente, senza alcuna sessione di grinding, e semplicemente portando compulsivamente a termine l’esplorazione. Abbiamo girato ogni singola carta di ogni singolo scenario, ovviamente.

Spirit Sovereign Manifest | Recensione The Forsaken Maiden

Considerando le mani che ci hanno lavorato, non abbiamo molto da ridire sul versante stilistico. Il character design di Kimihiro Fujisaka spicca ancor più per qualità rispetto anche al solo The Isle Dragon Roars, con sprite dei personaggi curati e dettagliati oltre ogni umana aspettativa. Migliorata anche la resa estetica generale, con effetti visivi e di luce integrati magistralmente con quella che effettivamente, a conti fatti, è una semplice tavola di legno su cui sono poste delle carte. La resa visiva generale è quindi ottimamente ispirata, con qualche guizzo veramente emozionante.

Tecnicamente il titolo è valido: la nostra prova è avvenuta, così come nel caso del primo capitolo, su Nintendo Switch e non abbiamo riscontrato alcun problema né in modalità portatile né con la console attaccata al dock. Abbiamo forse notato dei tempi di caricamento più lunghi in The Forsaken Maiden rispetto al primo capitolo: nulla di preoccupante o di invalidante, ma è qualcosa che comunque è necessario far notare in sede di recensione.

Migliorata anche la colonna sonora, scritta e orchestrata dal magistrale Keiichi Okabe, decisamente di livello più alto rispetto a quella di The Isle Dragon Roars e con tracce che abbiamo continuato ad ascoltare anche a gioco finito. Disponibili due tracce di doppiaggio, quella inglese e quella giapponese, nonché una localizzazione italiana a tratti altalenante, ma nel complesso apprezzabile. Ribadiamo il nostro disappunto per un narratore più silenzioso del solito: ci sono mancate la sua ironia e la sua sagacia!

Maiden Training

In conclusione, terminando questa fin troppo prolissa recensione di Voice of Cards: The Forsaken Maiden, viene da chiedersi per quale motivo Square Enix abbia voluto rilasciare un nuovo capitolo a così breve distanza dal precedente. Intendiamoci: il gioco non è affatto male, anzi, risulta essere complessivamente ancor più interessante di The Isle Dragon Roars. Rimane comunque l’amarezza di veder sprecato una base di idee così interessante e funzionale, quasi come se nemmeno l’azienda ci credesse veramente. The Forsaken Maiden è una fotocopia quasi perfetta di The Isle Dragon Roars, con qualche aggiunta a livello di gameplay, e una narrativa decisamente più interessante. Speriamo solo che l’azienda riesca a tirarlo fuori da questo “ristrettissimo spazio vitale” e che Yoko Taro capisca che per creare un ottimo videogioco non basta solo un’ottima narrativa. Promosso lo stesso, anche stavolta!

Voice of Cards: The Forsaken Maiden è attualmente disponibile su PC, PS4 e Nintendo Switch. Fateci sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!

7.2 Godibile al punto giusto! Punti a favore Narrativa avvincente e a tratti emozionante

Narrativa avvincente e a tratti emozionante Stilisticamente impeccabile (merito delle grandi firme)

Stilisticamente impeccabile (merito delle grandi firme) La serie ha delle basi solide... Punti a sfavore Totale ed ovvia mancanza di innovazione rispetto al primo capitolo

Totale ed ovvia mancanza di innovazione rispetto al primo capitolo ... ancora non sfruttate