MEDION ERAZER MD88087: arriva il bundle per il gaming

MEDION, la multinazionale tedesca di proprietà del Gruppo Lenovo, è il nuovo nome nell’elettronica di consumo leader nella produzione di computer e notebook studiati per il gaming. A gennaio la società aveva presentato il suo nuovo notebook da gaming, il MEDION ERAZER DEPUTY P25. Dotato di processore AMD Ryzen 7 5800H e NVIDIA GeForce RTX 3060, sicuramente può far tremare la concorrenza. Oggi però andiamo a vedere il bundle MEDION ERAZER MD88087, composto da ben quattro accessori e pensato appositamente per il gaming.

Ecco tutti gli accessori del bundle da gaming MEDION ERAZER MD88087

Questo set da quattro elementi, composto da tastiera, mouse, cuffie e tappetino, è stato studiato, a detta della società, per portare l’esperienza di gioco a un nuovo livello. Elemento che accomuna tutti i dispositivi è il cablaggio, formato da cavi intrecciati che garantiranno un’alta resistenza oltre che un’ottima qualità. Andiamo ad analizzarli uno per uno.

La tastiera è a prova di ogni tipo di stress. I tempi di risposta sono ideali e il feedback è imemdiato. I 26 pulsanti anti- ghosting sono ideale per eseguire i comandi più complessi. La retroilluminazione RGB Rainbow ha 8 diverse tonalità. I pulsanti per il controllo dei media sono davvero pratici. Inoltre la tastiera dispone di cinque tasti macro programmabili. Il design elegante si sposa perfettamente con le super performance della tastiera MEDION.

Il mouse ha sei differenti pulsanti super resistenti. L’Interruttore DPI permette di cambiare la risoluzione da 800 a 3.200 DPI. La frequenza di campionamento arriva ai 125 Hz e l’illuminazione a LED colorati rende l’esperienza di gioco davvero pazzesca. La forma ergonomica di mouse e pulsanti è ideale per ogni genere di intrattenimento. A supporto di questo mouse MEDION ha studiato un mousepad davvero grande con una superficie robusta in tessuto. La parte inferiore è invece dotata di una superfice con elevato grip che lo rende antiscivolo. A fine gioco il tappetino può essere arrotolato per venire riposto lasciando libera la scrivania. I bordi laterali cuciti donano una durabilità senza eguali.

L’ultimo accessorio del bundle gaming, non certo meno importante, è la MEDION ERAZER Gaming-Headset. L’eccellente qualità del suono deriva dai driver degli altoparlanti da 40 mm integrati con bassi potenti. Il microfono integrato e il controllo del volume sono essenziali per garantire un’esperienza di gioco straordinaria. L’incredibile effetto di luce LED sui padiglioni rende le cuffie fantastiche durante i giochi. L’adattatore a Y integrato da 3,5 mm completa le caratteristiche delle cuffie. Hanno un’impedenza di 32 Ω e sono caratterizzate da un peso di 329 g.

Questo bundle è in vendita sullo store ufficiale MEDION su Amazon al prezzo consigliato di 88,99 €.