What We Do in the Shadows, la terza stagione su Disney +

What we do in the shadows è in arrivo con una divertentissima terza stagione sulla piattaforma streaming Disney a partire dal 16 febbraio 2022. I vampiri di Staten Island si riuniscono per questo nuovo capitolo comico-horror ricco di momenti tenebrosi e assolutamente esilaranti!

La serie televisiva statunitense è assolutamente una promettente novità degli ultimi anni. La dimensione commedia-horror di What we do in the Shadows è pensata come falso documentario sulla vita di quattro vampiri che convivono a Staten Island. Un’opportunità di vivere lo scenario quotidiano di un gruppo di vampiri-coinquilini, del tutto bizzarri.

I vampiri di Staten Island

La FX ha trasmesso la prima stagione nel 2019, mentre la seconda stagione viene trasmessa sempre su FX a partire da aprile 2020. Il successo ottenuto durante le prime due stagioni ha portato alla conferma del terzo capitolo: è il secondo spin-off dell’omonimo film Vita da vampiro – What We Do in the Shadows (2014).

Nella seconda stagione i protagonisti Nandor, Laszlo, Nadja, Colin e Guillermo hanno regalato agli spettatori degli episodi straordinari, pieni di momenti divertenti e di mostri da paura. Li rivediamo insieme in questa nuova stagione, dove dovranno affrontare numerose creature fantastiche, tra cui gargoyles, un lupo mannaro e una sirena tentatrice. Ma più di tutti, i protagonisti dovranno incontrare il misterioso capostipite.

La stagione 3 di questo mockumentary è stata trasmessa negli USA sul canale FX dal 2 settembre al 28 ottobre 2021.

La serie è ideata da Jemaine Clement e Taika Waititi ( celebre regista e attore neozelandese conosicuto per Jojo Rabbit con cui ha vinto l’Oscar alla migliore sceneggiatura non originale, Thor: Ragnarok, Selvaggi in fuga etc)

Jemaine Clement, oltre ad aver diretto Vita da vampiro – What We Do in the Shadows insieme a Waititi, è un attore conosciuto per A cena con un cretino, Men in Black 3, Il GGG – Il grande gigante gentile e Avatar 2.

Guarda pure il trailer qui sopra e lasciaci un commento!

Vuoi conoscere tutte le uscite di febbraio su Disney + ? Dai uno sguardo a questo link!

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.