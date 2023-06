Monster Hunter Rise: Sunbreak, svelati dettagli sul nuovo aggiornamento gratuito

Nuovi dettagli relativi a Monster Hunter Rise: Sunbreak sono stati rivelati durante l’ultimo evento digitale dedicato proprio al prossimo aggiornamento gratuito. Scopriamoli insieme

Durante l’odierna Developer Roundtable di Monster Hunter Rise: Sunbreak, il Producer della serie Monster Hunter, Ryozo Tsujimoto, e il Director di Sunbreak, Yoshitake Suzuki, hanno permesso ai fan di dare uno sguardo ravvicinato all’aggiornamento bonus gratuito in arrivo oggi, 8 giugno 2023 per Monster Hunter Rise: Sunbreak. Alla Roundtable si è unito anche il Director di Monster Hunter Rise, Yasunori Ichinose, e insieme hanno ripercorso con affetto gli ultimi due anni di sviluppo di Rise.

L’aggiornamento bonus gratuito presenta il mostro finale in arrivo per la massiccia espansione, il Malzeno Primordiale, una serie di modifiche ai potenziamenti e alle decorazioni dell’armatura e nuove impegnative missioni evento in uscita fino al 27 luglio. È stato inoltre annunciato che tutti i contenuti degli aggiornamenti del titolo 4, 5 e l’aggiornamento bonus gratuito arriveranno come pacchetto unico per Xbox Series X|S, Xbox One, Windows, PlayStation 5 e PlayStation 4 il 24 agosto 2023.

Monster Hunter Rise: Sunbreak, aggiornamento gratuito e dettagli svelati

La storia di Monster Hunter Rise: Sunbreak doveva originariamente concludersi con lo scontro culminante delle forze di Kamura contro Amatsu nell’aggiornamento gratuito 5, tuttavia l’aggiornamento bonus gratuito conclude l’antica relazione tra l’anziano drago Malzeno e il regno. A partire dal livello Master Rank 10, il Malzeno Primordiale porta nuovi feroci attacchi e mosse per i cacciatori e offre ai vittoriosi parti per un nuovo set di armature e armi uniche. Dopo il lancio dell’aggiornamento bonus gratuito l’8 giugno, le missioni evento che vantano sfide ancora più grandi e ricompense ancora più entusiasmanti continueranno a essere pubblicate fino al 27 luglio.

Anche se nessun nuovo DLC a pagamento verrà pubblicato con l’aggiornamento bonus gratuito, il DLC esistente viene raggruppato in nuovi set a tema a prezzi accessibili. I giocatori su Xbox Series X|S, Xbox One, Windows, PlayStation 5 e PlayStation 4 potranno provare tutti i contenuti degli aggiornamenti del titolo 4, 5 e dell’aggiornamento bonus gratuito il 24 agosto 2023. Monster Hunter, inoltre, celebrerà il suo 20° anniversario il prossimo anno e, proprio per questo, ci si aspetta un brillante futuro per la serie.

Per ulteriori aggiornamenti e novità continuate a sintonizzarvi su tuttotek.it. Per acquistare, invece, videogames a prezzo scontato date un’occhiata a Kinguin.