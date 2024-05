EA Sports F1 24: tante novità su percorsi e piloti

Electronic Arts ha svelato diverse novità legate ai percorsi e ai piloti di EA Sports F1 24, il suo prossimo gioco di formula uno

Dopo aver parlato in maniera molto dettagliata della fisica e della modalità carriera di EA Sports F1 24, Electronic Arts si è voluta soffermare anche su altri aspetti. Recentemente la compagnia infatti ha svelato diverse novità in merito ai percorsi presenti all’interno di EA Sports F1 24, ai piloti e in più ha rivelato anche qualche piccola meccanica social. Se volete saperne di più in merito a questi aspetti del gioco, in questo articolo potrete trovare tutte le informazioni più importanti.

Tracciati aggiornati | EA Sports F1 24: percorsi e piloti

In EA Sports F1 24 saranno presenti tanti percorsi che i giocatori hanno già visto nei precedenti capitoli della serie, ma ovviamente non saranno esattamente identici. EA infatti si è impegnata per cercare di migliorare il più possibile i percorsi più amati, in modo da renderli il più simili possibile alla loro controparte reale. Qui di seguito potrete trovare i percorsi che sono stati modificati maggiormente nel gioco:

Silverstone Silverstone è uno dei tracciati più amati dai giocatori e di conseguenza EA non poteva non apportagli dei cambiamenti. Questo percorso infatti è stato modificato in modo da migliorare sensibilmente la resa visiva e renderlo il più realistico possibile.

SPA SPA è un’altra mappa davvero molto amata dei giocatori e, oltre ad essere stata migliorata visivamente, il suo layout è stato leggermente modificato per renderlo il più simile possibile al percorso reale.

La Salle Il circuito di La Salle ha ricevuto diverse modifiche volte ad aumentare la fedeltà con la sua controparte reale e a migliorarne la resa visiva.

Jeddah Così come La Salle, anche il tracciato di Jeddah è stato reso più simile alla sua controparte reale e più bello da vedere.



Impersonare i piloti | EA Sports F1 24: percorsi e piloti

Dato che in questo nuovo titolo è possibile giocare nei panni di un pilota di Formula Uno, Electronic Arts ha deciso di implementare un nuovo sistema di voice over basato su delle reali registrazioni dei piloti. Ad esempio se state impersonando Hamilton potrete sentire dei suoi commenti che variano in base alla situazione in cui vi trovate. Ovviamente il voice over è applicato anche ai vari piloti icona, e le frasi presenti saranno in grado di adattarsi in maniera naturale ad un gran numero di situazioni, aumentando così l’immersività.

Per aiutare i giocatori ad immedesimarsi ancora di più nei piloti è stata inoltre migliorata la qualità dei modelli. Nello specifico i miglioramenti sono dati da dei nuovi shaders della pelle, dal full rendering dei capelli e da degli occhi più dettagliati. Tutti i piloti poi hanno subito un processo di redesign in modo da renderli il più simili possibile alla loro controparte reale.

Oltre ai piloti però ovviamente anche le vetture hanno subito diversi cambiamenti. In particolare l’illuminazione, le ombre e i riflessi sono stati modificati per far si che le auto risultino ancora più belle e realistiche. Inoltre il design dei team è stato modificato basandosi su dei nuovi modelli CAD, così da renderli ancora più simili alla realtà. Insomma, a questo punto avrete sicuramente capito che “realismo” è la parola chiave di EA Sports F1 24.

Fanzone | EA Sports F1 24: percorsi e piloti

Electronic Arts però non si è limitata solamente a trattare dei percorsi e dei piloti, ma ha anche parlato della nuova Fanzone. La Fanzone è una nuova meccanica social che permette ai giocatori di scegliere il proprio team e pilota preferito così da entrare in una sorta di fan club insieme agli altri membri della community.

Oltre ad aumentare il senso di comunità dei giocatori, la Fanzone offre anche la possibilità di competere attraverso la Fanzone Championship. Ogni Fanzone infatti può accumulare punti attraverso il completamento di alcuni obiettivi collaborativi e anche grazie ai risultati dei singoli giocatori in qualsiasi modalità. Contribuire alla crescita della propria Fanzone vi permetterà di migliorarne la posizione in classifica e vi farà anche ottenere diversi premi unici.

Realismo e divertimento

Questo è tutto per quanto riguarda i percorsi, i piloti e la nuova modalità Fanzone di EA Sports F1 24. Tutte queste novità vi saranno sicuramente utili per aspettare più facilmente l’uscita del gioco, ma per fortuna ormai non manca molto alla data d’uscita.

EA Sports F1 24 sarà disponibile dal 31 maggio per PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X | S.