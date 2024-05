Frigorifero Samsung a metà prezzo con Sottocosto Unieuro

Con il sottocosto Unieuro, adesso è possibile acquistare il frigorifero Samsung combinato EcoFlex AI a metà prezzo

Il Sottocosto Unieuro rende disponibile il frigorifero Samsung combinato EcoFlex AI con un incredibile sconto del 57%. Un’offerta da non lasciarsi sfuggire su un elettrodomestico che si distingue per la sua intelligenza artificiale. Infatti, grazie alla tecnologia AI Energy Mode, il consumo energetico viene ottimizzato fino al 15% analizzando le abitudini di utilizzo. Inoltre, la tecnologia SpaceMax consente di sfruttare al meglio lo spazio interno, con capacità di ben 390 litri in dimensioni compatte. Il sistema All-Around Cooling assicura una temperatura uniforme in ogni ripiano del frigorifero, conservando gli alimenti freschi più a lungo. Il comparto Optimal Fresh +, utilizzabile come cassetto unico o diviso in due zone con temperature diverse, è l’ideale per conservare carne, pesce, frutta e verdura in modo ottimale, preservandone sapore, consistenza e nutrienti. Con lo sconto del 57%, adesso costa soltanto 599 euro.

Sottocosto Unieuro: frigorifero Samsung a metà prezzo

Nel cassetto Humidity Fresh + è possibile regolare l’umidità semplicemente ruotando una manopola. Viene in questo modo creato l’ambiente ideale per conservare frutta e verdura fresche e croccanti. Il compressore Digital Inverter regola automaticamente la sua velocità in base alle esigenze di raffreddamento, garantendo un funzionamento silenzioso, efficiente e a lunga durata. Inoltre, il compressore è coperto da una garanzia di 20 anni, a testimonianza della sua affidabilità e robustezza.

Parlando di design, è elegante e moderno, e disponibile in diverse colorazioni per adattarsi perfettamente a qualsiasi stile di cucina. Le sue linee essenziali e l’illuminazione interna a LED creano un’atmosfera raffinata e piacevole. Chiunque desidera un elettrodomestico moderno ed efficiente, deve affrettarsi a visitare il sito di Unieuro per approfittare di questo incredibile sconto. Si tratta di un investimento che regalerà anni di freschezza, gusto e risparmio energetico.

Il frigorifero Samsung EcoFlex AI rappresenta un’offerta davvero imperdibile per chi cerca un elettrodomestico di alta qualità a un prezzo imbattibile. Un connubio perfetto di tecnologia, design e funzionalità che saprà soddisfare le esigenze di ogni famiglia.

