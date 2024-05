Skoda Kodiaq e Superb: le due auto diventano plug-in

Novità in casa Skoda: Kodiaq e Superb diventano plug-in. Andiamo a vedere tutte le caratteristiche estetiche e prestazionali delle due auto

Nuove motorizzazioni ibride plug-in per Skoda Kodiaq e Superb. I due modelli top di gamma del marchio ceco si rinnovano all’insegna dell’elettrificazione. Adesso abbracciano la mobilità sostenibile senza rinunciare alle loro doti di spazio, comfort e versatilità. Le due nuove ibride plug-in presentano un efficiente sistema che combina un motore benzina 1.5 TSI Evo2 da 150 CV con un motore elettrico da 85 kW, per una potenza complessiva di 204 CV e 350 Nm di coppia. La batteria agli ioni di litio da 25,7 kWh garantisce un’autonomia in modalità solo elettrica fino a 134 km per la Superb e 123 km per la Kodiaq. Ciò permette di affrontare la maggior parte degli spostamenti quotidiani senza emissioni.

Skoda Kodiaq e Superb: prestazioni brillanti e consumi ridotti

Nonostante l’attenzione all’efficienza, le prestazioni rimangono brillanti: la Superb plug-in raggiunge i 220 km/h di velocità massima e accelera da 0 a 100 km/h in 8,1 secondi. La Kodiaq, invece, tocca i 210 km/h e copre lo stesso sprint in 8,4 secondi. I consumi, nel ciclo combinato WLTP, si attestano tra 1,6 e 1,9 l/100 km per la Superb e tra 1,7 e 2,0 l/100 km per la Kodiaq. Le emissioni di CO2 sono comprese tra 37 e 44 g/km per entrambi i modelli. La batteria può essere ricaricata in diverse modalità:

· presa domestica a corrente alternata (CA) fino a 11 kW;

· colonnine di ricarica fast in corrente continua (CC) fino a 50 kW;

· durante la marcia sfruttando il freno motore rigenerativo.

La ricarica completa da 0% a 80% richiede circa 25 minuti utilizzando una colonnina DC. Entrambe le auto sono disponibili negli allestimenti Business, Executive e Style. Sono inclusi i cerchi in lega, il climatizzatore automatico, il sistema di infotainment con display touchscreen, i sistemi di assistenza alla guida e sicurezza avanzati. Con l’introduzione delle nuove motorizzazioni ibride plug-in, Skoda Kodiaq e Superb richiamano l’attenzione di coloro che cercano un SUV o un’ammiraglia spaziosa, versatile, efficiente e tecnologicamente avanzata. Tutto questo nel rispetto per dell’ambiente.

