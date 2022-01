GhostWire: Tokyo, data di uscita svelata dal PS Store?

Sembra il PlayStation Store abbia inavvertitamente svelato in anticipo la data di uscita di GhostWire: Tokyo, il titolo Tango Gameworks in arrivo su PS5 e PC

Nel corso dell’anno da poco lasciatoci alle spalle, Bethesda era stata costretta ad annunciare che GhostWire: Tokyo non avrebbe potuto rispettare la data di uscita prevista, ma avrebbe dovuto prendersi qualche mese in più per poter arrivare in forma sul mercato. Il successivo periodo di lancio comunicato faceva riferimento ad un generico inizio 2022, ma sembrerebbe che il PlayStation Store abbia inavvertitamente svelato in anticipo il nuovo giorno di debutto della produzione firmata Tango Gameworks.

GhostWire: Tokyo, data di uscita più vicina del previsto?

E nonostante Bethesda non abbia ancora ufficialmente svelato le proprie carte, pare che l’attesa che ci separa dal titolo diretto a PS5 e PC non dovrebbe essere poi molto lunga. Come scovato da MP1st, difatti, sembra che la pagina del PlayStation Store della produzione sia stata recentemente aggiornata, con il titolo che adesso mostra come data di lancio il prossimo 24 Marzo. Allo stato attuale delle cose, tale informazione risulta rimossa dallo store, ma il portale in questione è riuscito comunque a catturare lo screenshot che vi proponiamo dopo il salto.

Di sicuro non si tratta del primo indizio relativo alla data di uscita di GhostWire: Tokyo, dato che recentemente il gioco aveva ricevuto anche una classificazione in Corea e Taiwan, mentre ulteriori leak hanno confermato che il titolo Tango Gameworks riceverà nuovi aggiornamenti durante un evento che si dovrebbe tenere questo mese.

Naturalmente, in attesa di conferme ufficiali, vi invitiamo come sempre a prendere la notizia con le dovute cautele, ma qualora dovessero essere diffusi nuovi dettagli, noi di tuttoteK non mancheremo di tenervi tempestivamente informati.

Se nell’attesa, invece, siete in cerca di titoli a prezzo scontato, il nostro consiglio è sempre quello di tenere d’occhio le pagine di Instant Gaming.