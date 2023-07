Diablo IV: la Stagione degli Abietti è disponibile!

Il mondo di Diablo IV si è recentemente espanso con il contenuto del primo DLC stagionale: la Stagione degli Abietti è ora disponibile, scopriamo insieme tutti i dettagli in questo articolo dedicato

Finalmente la prima stagione di contenuto aggiuntivo di Diablo IV (qui la nostra recensione completa!) è disponibile su tutte le piattaforme. La Stagione degli Abietti vi permetterà di affrontare, all’interno di Sanctuarium, i nuovi e pericolosi mostri Abietti e di allearvi con un ex sacerdote della Cattedrale della Luce, Cormond, per catturare i loro Cuori Abietti e sfruttarne il potere a vostro vantaggio. A partire da questa Stagione, prende il via anche al primissimo Percorso Stagionale e Pass Battaglia in cui chiunque potrà ottenere Favore e potenziamenti stagionali semplicemente giocando, oppure oggetti cosmetici scegliendo di acquistare la componente a pagamento del Pass Battaglia.

Primo contenuto stagionale per Diablo IV: arriva la Stagione degli Abietti

Le Stagioni danno la possibilità a giocatori e giocatrici di iniziare da capo il Percorso Stagionale con le funzionalità e meccaniche di gioco appena aggiunte:

Partendo dallo stesso livello, giocatori e giocatrici possono provare nuove classi e configurazioni che hanno attirato la loro attenzione , oppure affrontare il viaggio lungo la Stagione con la loro combinazione preferita di classe e configurazione, provando le meccaniche stagionali per una nuova esperienza.

, oppure affrontare il viaggio lungo la Stagione con la loro combinazione preferita di classe e configurazione, provando le meccaniche stagionali per una nuova esperienza. Per far salire di livello un nuovo personaggio non è necessario ricominciare da zero , dato che la fama ottenuta scoprendo la mappa e i benefici ottenuti dagli Altari di Lilith vengono conservati.

, dato che la fama ottenuta scoprendo la mappa e i benefici ottenuti dagli Altari di Lilith vengono conservati. Per assicurarti che la Fama si trasferisca al tuo personaggio stagionale, accedi con il tuo personaggio eterno che ha fatto i progressi maggiori .

. Se hai sbloccato la cavalcatura , potrai usarla immediatamente con il tuo nuovo personaggio.

, potrai usarla immediatamente con il tuo nuovo personaggio. Al termine di ogni Stagione, i personaggi saranno trasferiti nel Regno Eterno, da cui potrai accedervi in via permanente.

Il Pass Battaglia Premium della Stagione 1 è già incluso nella Digital Deluxe Edition di Diablo IV, mentre chi ha acquistato la Ultimate Edition ha invece già a disposizione il Pass Battaglia accelerato, che include lo sblocco del Pass Battaglia Premium più 20 salti di grado e un oggetto cosmetico.

E questo è quanto: la Stagione degli Abietti, primo contenuto stagionale di Diablo IV, è ora ufficialmente disponibile. Fateci sapere che cosa ne pensate voi del titolo di Blizzard qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di Kinguin!