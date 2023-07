Diablo IV: annunciato l’arrivo della Season 1!

Domani arriverà finalmente l’annuncio della Season 1 di Diablo IV in un evento streaming atteso da tantissimi appassionati del titolo. Sono previste diverse novità e l’introduzione di nuovi contenuti scaricabili. Non resta che scoprire tutti i dettagli in questa nostra nuova news

La notizia è stata data nelle scorse ore direttamente dal team di sviluppo di Blizzard e ha già suscitato una vera e propria fibrillazione generale: domani 6 Luglio 2023 alle ore 20:00 italiane ci sarà la presentazione ufficiale della Season 1 di Diablo IV. Con essa arriveranno anche tantissimi nuovi contenuti scaricabili che interesseranno non solo il gameplay, ma anche i vari pack acquistabili in-game per una maggiore personalizzazione. Il team di Blizzard si conferma quindi sempre pronto e puntuale nel mantenere le promesse fatte in fase di lancio e nell’accontentare le richieste degli appassionati del titolo.

Diablo IV: tutte le novità della Season 1 in diretta su Twitch

In attesa dell’evento Blizzcon 2023, tutti i fan della casa produttrice statunitense possono ampiamente consolarsi con l’arrivo della Season 1 di Diablo IV. L’annuncio, come ormai d’abitudine, arriverà tramite una diretta sul canale ufficiale di Twitch nella quale interverranno due figure di spicco di Blizzard ovvero Timothy Ismai (capo produttore) e Joseph Piepiora (direttore del gioco). Entrambi pronti a rispondere a tutti i quesiti della community e a presentare in maniera dettagliata le numerose novità in arrivo con la Season 1 le quali promettono già di ampliare ulteriormente l’esperienza di gioco che già tiene incollati allo schermo moltissimi gamers su tutte le piattaforme. Tra gli altri argomenti della diretta ci saranno anche importanti novità riguardanti il nuovo gioco free to play per dispositivi mobile Diablo Immortal.

