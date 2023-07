Watchmen il celebre fumetto DC diventerà un film animato nel 2024, ad annunciarlo, proprio DC Entertainment durante il San Diego Comic-Con 2023

Watchmen è un celebre e storico fumetto DC Comics pubblicato tra il 1986 e il 1987 e compostada 12 albi che nel corso degli anni ha già ispirato molti adattamenti televisivi e cinematografici. Durante il San Diego Comic-Con 2023, evento tra i più attesi per gli amanti delle serie TV e del cinema, la DC Entertainment ha annunciato che è in previsione un film animato, che verrà trasmesso nel 2024.

Watchmen: presto diventerà un film animato

La storia originale di questo fumetto è ambientata in un 1985 alternativo in cui gli Stati Uniti hanno vinto la guerra del Vietnam grazie all’utilizzo dei supereroi, ma sta per scoppiare un nuovo conflitto, ovvero quello nucleare con l’Unione Sovietica. Una storia che sicuramente ha ispirato molto nel corso degli anni, infatti questo fumetto era già diventato un live-action con la regia di Zack Snyder andato nelle sale nel 2009 e anche una serie TV prodotta da Damon Lindelof nel 2019 che è stata la prima ispirata ad un fumetto a vincere un Emmy Award.

I dettagli di questo nuovo film animato ancora non si conoscono, così anche di chi sarà la regia e la sceneggiatura, probabilmente dovremo ancora attendere con il termine dell’estate per l’annuncio. DC ha fatto però un altro annuncio, ovvero un altro nuovo film intitolato Justice League: Crisis on Infinite Earths, ispirato all’omonimo evento a fumetti di Marv Wolfman e George Péreze, pubblicato nel 1985.



Tanti quindi i progetti DC per il prossimo anno, che ovviamente mettono molto carne al fuoco soprattutto perché provengono dai fumetti originali che in alcuni casi non hanno ancora avuto riadattamenti. Non ci resta quindi che attendere per scoprire ulteriori dettagli, sempre qui su tuttotek.it.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.