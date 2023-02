Diablo IV: ecco il video di presentazione del gioco e le date dell’open beta

Diablo IV torna a far parlare di sé e lo fa tramite un video di presentazione del gioco e l’annuncio delle date dell’open beta. Ecco tutti i dettagli in questa news dedicata

Il 18 febbraio è stato mostrato un primo sguardo al filmato d’apertura del gioco di Diablo IV, oltre ad aver svelato le imminenti date dei fine settimana d’accesso anticipato e di open beta. Il titolo torna finalmente a far parlare di sé e lo fa tramite queste nuove informazioni e novità rivelate. L’hype e l’attesa, dunque, non fanno che aumentare per tutti i fan della saga e anche per chi vorrà approcciarsi al gioco per la prima volta con questo nuovo capitolo, consapevole della storia che questo titolo porta con sé.

Diablo IV: trailer e date open beta

A marzo, giocatori e giocatrici di buona parte delle regioni potranno provare Diablo IV nei due fine settimana e nelle date di beta disponibili su PC Windows, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5 e PlayStation 4. Per chi ha preordinato Diablo IV, l’accesso anticipato all’open beta sarà dal 17 al 19 marzo ed è ora possibile riscattare i codici. Nel fine settimana successivo, il fine settimana di open beta sarà disponibile a chiunque dal 24 al 26 marzo.

Negli scorsi test il team si era concentrato su tutti gli aspetti del fine gioco di Diablo IV. Durante i fine settimana di open beta, giocatori e giocatrici potranno godersi un’esperienza approfondita delle prime fasi del gioco, avendo disponibili il prologo e l’intero Atto I con un tetto massimo di livello di 25. Nelle prossime settimane saranno disponibili più informazioni specifiche sull’open beta. Inoltre, nella prossima diretta del team di sviluppo il 28 febbraio, verranno forniti i dettagli dell’open beta e altro ancora!

