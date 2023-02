The Legend of Zelda Tears of the Kingdom: nuovi leak dall’art book ufficiale

The Legend of Zelda Tears of the Kingdom torna a far parlare di se con una serie di leak basati sull’art book della Collector’s Edition

Definire The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom uno dei giochi più attesi dell’anno sarebbe quasi un eufemismo, e anche se Nintendo non ha fornito troppe informazioni sul gioco, l’entusiasmo per il relativo lancio a maggio continua a crescere. Prima del suddetto debutto, però, sembra che siano emersi nuovi dettagli sul gioco grazie all’art book ufficiale del gioco in questione. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

The Legend of Zelda Tears of the Kingdom: ecco quello che è emerso dall’art book del gioco (senza spoiler)

Ebbene sì: la fuga di notizie proviene direttamente da un leak dell’art book ufficiale, che sarà incluso nella Collector’s Edition del gioco, su Reddit. L’utente che ha diffuso i rumor in questione ha affermato di aver ricevuto le immagini, che ora sono state diffuse online, dell’artbook da un amico e le stesse mostrano diversi personaggi, sia nuovi che vecchi, insieme a luoghi e vari villain inediti del gioco. Secondo il leaker, l’artbook è di oltre 200 pagine. Recenti fughe di notizie hanno anche suggerito che un modello di Switch OLED in edizione limitata a tema Zelda è in lavorazione e potrebbe essere svelato presto.

Nintendo ha recentemente pubblicato un trailer di gameplay per il gioco in questione, offrendo nuovi scorci del mondo di gioco, anche se le informazioni sul titolo open world sono state scarse (tra le quali il peso del titolo). The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom uscirà il 12 maggio per Nintendo Switch. Sarà il primo gioco di Nintendo ad avere un prezzo di 69,99 dollari, anche se l’azienda ha dichiarato che questo non sarà il prezzo standard per tutte le future uscite first party.

