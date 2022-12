Diablo 4: aperti i preordini della Limited Collector’s Box

Sono stati finalmente aperti i preordini della Limited Collector’s Box di Diablo 4. Scopriamo tutti i dettagli in questa news

Diablo 4, l’attesissimo nuovo titolo della celebre serie hack’n’slash di Blizzard Entertainment, avrà anche una Limited Collector’s Box, i cui preordini sono stati recentemente aperti. Sembra proprio che al gioco, annunciato in uscita nel corso del 2023, saranno dedicate più versioni, tra cui un’edizione da collezione limitata dedicata ai fan più accaniti della saga. Siete pronti a tornare a combattere nelle lande di Sanctuary?

Al via i preordini di Diablo 4 Limited Collector’s Box

Se siete tra quelli che hanno consumato il precedente Diablo 3, magari grazie anche al recente rilascio della versione per Nintendo Switch de gioco (se ve la siete persa, trovate qui la nostra recensione in merito), allora sarete sicuramente in trepidante attesa del sequel. Non ci sono dubbi che Blizzard si stia preparando per un lancio in grande stile di Diablo 4, e nelle scorse ore la software house ha dichiarato aperti i preordini della versione Limited Collector’s Box sul portale Blizzard Gear.

Trattasi di un’edizione da collezione decisamente interessante, che farà sicuramente gola ai collezionisti. Al suo interno troveremo: una replica elettrica della Candela della Creazione; un tappetino per mouse; una mappa del mondo di Sanctuary; una Spilla degli Horadrim; due stampe d’arte; un Artbook di oltre 300 pagine. Un pacchetto davvero niente male, che tuttavia non include una copia del gioco stesso, la quale andrà invece acquistata a parte. L’edizione è venduta al prezzo di 109,66€ (96,66$ in USA). Se siete interessati, il consiglio è ovviamente quello di affrettarvi, in quanto la disponibilità è limitata.

E voi cosa ne pensate? Pensate di fare vostra questa edizione da collezione oppure no? Fatecelo sapere nei commenti e rimanete sintonizzati su tuttoteK per tutte le news dedicate al mondo dei videogiochi. Per acquistare videogame a prezzo scontato, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di Instant Gaming.