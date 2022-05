Huawei Mate Xs 2: il nuovo flagship pieghevole

Huawei presenta il nuovo smartphone foldable Mate Xs 2. Vediamo assieme come si presenta il nuovo flagship pieghevole

Huawei Consumer Business Group (CBG), azienda leader nel settore della tecnologia, annuncia HUAWEI Mate Xs 2, il nuovo foldable risultato dei recenti studi di Huawei nel settore dello sviluppo di smartphone pieghevoli, ereditando il tradizionale design in stile Huawei pieghevole verso l’esterno. Ultraleggero e ultrasottile, ultrapiatto e ultra-affidabile, sfrutta tutti questi punti di forza per offrire la migliore user experience possibile.

Con la cerniera a doppia rotazione Falcon Wing di nuova generazione, HUAWEI Mate Xs 2 è dotato di un elegante design unibody che vanta una piega piatta e senza soluzione di continuità. Lo smartphone presenta anche caratteristiche flagship, tra cui un display pieghevole True-Chroma da 7,8″ leader nel settore e un sistema di fotocamera True-Chroma da 50MP che supporta HUAWEI XD Optics, portando ogni prestazione a nuovi livelli. Grazie al nuovo aspetto visivo dinamico della piegatura e alla Smart Multi-Window aggiornata, HUAWEI Mate Xs 2 innova anche l’esperienza di interazione.

“Con HUAWEI Mate Xs 2 abbiamo dato una svolta all’estetica del design, alle comunicazioni intelligenti, alla tecnologia di imaging e all’esperienza interattiva con l’ampio schermo. Questo nuovo flagship è destinato a rappresentare un punto di riferimento per una nuova era nella storia degli smartphone pieghevoli.”

— le parole di Richard Yu, CEO di Huawei Consumer BG.

Materiali innovativi: ultraleggero, ultrapiatto e ultra-affidabile

HUAWEI Mate Xs 2 pesa solo 255g, un peso che solo uno smartphone non pieghevole ha raggiunto in precedenza. Questo è stato possibile grazie all’impiego di materiali leggeri innovativi, come le fibre di vetro ultraleggere per il backplane del device, così come le leghe di titanio di grado aerospaziale e l’acciaio ultraleggero e ad alta resistenza per la sua struttura. Questi materiali ultraleggeri e innovativi non solo riducono il peso complessivo, ma danno al dispositivo anche un’eccellente forza e resistenza al rischio di frattura.

Inoltre è dotato dell’esclusiva cerniera a doppia rotazione Falcon Wing Design di nuova generazione. Quando si apre, lo schermo diventa piatto e liscio come uno specchio, per un’esperienza ancora più coinvolgente.

La cerniera di HUAWEI Mate Xs 2, sviluppata da Huawei, è in acciaio ultraleggero e ad alta resistenza con una forte capacità di carico. In questo modo, HUAWEI Mate Xs 2 gode sia di un peso inferiore sia di una resistenza maggiore.

Infine presenta un Composite Screen caratterizzato da un design simile ai sistemi anticollisione delle auto, rendendolo un eccellente ammortizzatore e buffer. Questa barriera antiurto migliora la flessibilità dello smartphone e la resistenza agli urti, offrendo ai consumatori la massima tranquillità.

Huawei Mate Xs 2: design unibody unico che va oltre l’immaginazione

Il classico design mostra la bellezza minimalista della sua piega morbida verso l’esterno, il corpo lineare ne valorizza l’aspetto raffinato e leggero.

Da aperto ha un display pieghevole True-Chroma da 7,8″ con un’alta risoluzione di 2480×2200. Il device ha anche un golden ratio 8:7.1 per un’esperienza visiva più coinvolgente. Inoltre, supporta una frequenza di aggiornamento fino a 120Hz, oscuramento PWM ad alta frequenza 1440Hz, così come fino a 240Hz di frequenza di campionamento del tocco, offrendo un effetto di visualizzazione schermo più sorprendente. L’antiriflettente Nano Optical Layer dello schermo aiuta a ridurre la capacità riflettente della luce del display e migliora così la lettura sotto la luce del sole. Con un rapporto di visualizzazione 19:9 quando è aperto, HUAWEI Mate Xs 2 è comodo da tenere in mano quanto gli smartphone non pieghevoli.

Con il primo e innovativo design in fibra di vetro 3D per texture più raffinate, HUAWEI Mate Xs 2 ha introdotto un altro progresso in tema di estetica. Questo permette di avere un effetto morbido al tatto e di ridurre le impronte digitali. Lo smartphone è disponibile in due colorazioni classiche: nero, con una texture in pelle a tratteggio incrociato e bianco con una texture in pelle naturale. I colori e i modelli di pelle sono complementari tra loro e conferiscono un look chic. Inoltre, in dotazione è fornita anche una custodia in PU semi-coperta che ha lo stesso colore dello smartphone e, non solo fornisce una migliore protezione, ma funziona anche come supporto.

Tecnologia flagship: distinguersi con prestazioni eccellenti

Il flagship è dotato di una batteria da 4600mAh e supporta HUAWEI SuperCharge 66W per una ricarica rapida che migliora la durata della batteria in standby. Inoltre, il sistema di raffreddamento a liquido al grafene (Graphene Liquid Cooling System) migliora ulteriormente le prestazioni di dissipazione del calore. Per arricchire l’esperienza di intrattenimento audio-video, HUAWEI Mate Xs 2 è dotato di suoni stereo ultrasottili e di grande ampiezza che creano un campo sonoro surround e, grazie anche al nuovo AI Sound Engine, regalano un ascolto coinvolgente. HUAWEI Mate Xs 2 adotta il chip Qualcomm Snapdragon 888 della serie flagship prodotto utilizzando una tecnologia di processo avanzata per prestazioni ancora più efficienti.

Huawei Mate Xs 2: HUAWEI Image crea un capolavoro

Huawei continua a investire in innovazione e sviluppo per potenziare l’esclusiva tecnologia HUAWEI Image. Il sistema True-Chroma Camera include una fotocamera True-Chroma da 50MP per catturare colori reali. HUAWEI XD Optics, ulteriormente migliorato, introduce una nuovissima tecnologia di recupero delle informazioni per perfezionare la chiarezza dell’immagine e la riproduzione dei dettagli. Sfruttando il motore d’immagine True-Chroma HUAWEI XD Fusion Pro, il sensore multi-spettro a 10 canali e la calibrazione del colore di oltre 2000 colori in P3 full color gamut, così come il software, l’hardware e le capacità di debug, HUAWEI Mate Xs 2 riproduce fedelmente i colori vivaci, permettendo agli utenti di catturare con precisione tutta la vivacità del mondo.

L’esclusiva funzione intelligente Mirror Shooting permette agli utenti di vedere in anteprima gli scatti in real time attraverso il mirino digitale della fotocamera su entrambi gli schermi contemporaneamente. HUAWEI Mate Xs 2 è anche dotato della nuova generazione di AI Remove che consente di cliccare sugli oggetti selezionati per modificare facilmente gli scatti. Inoltre, grazie al teleobiettivo e alla fotocamera ultra-grandangolare, viste lontane e ampie possono essere facilmente catturate in una foto.

Interazioni smart: il grande schermo immersivo offre una nuova esperienza interattiva ancora più efficiente

In termini di ecologia del software e di user experience, HUAWEI Mate Xs 2 continua a innovare e a fare progressi per offrire esperienze sempre più significative. Il device adotta il nuovo effetto visivo di piegatura dinamica: quando è aperto, lo schermo del desktop si espande automaticamente, quando è piegato lo schermo rimane chiaro e uniforme. La funzione Smart Multi-Window aggiornata permette interazioni più facili e la funzione Split-screen supporta l’uso di due applicazioni in parallelo per migliorare l’efficienza e il funzionamento senza problemi. Inoltre, Swipe Gesture supporta un controllo e una gestione veloce delle finestre mobili, permettendo il multi-tasking con un rapido swipe. Con il suo grande schermo e la funzione hands-free associata, durante le videochiamate HD garantisce una comunicazione chiara e fluida.

HUAWEI Mate Xs 2 continua a ridefinire e modificare gli standard del settore. Sottolinea la posizione di leadership di Huawei nel fornire innovazioni che garantiscono un’esperienza di prodotto straordinaria, rendendolo lo smartphone flagship pieghevole ideale.

Huawei è lieta di annunciare l’arrivo di uno smartphone così innovativo e rivoluzionaria in Europa, con disponibilità a partire dal prossimo mese solo in Germania.

Cosa ve ne pare del nuovo smartphone Huawei? Fateci sapere la vostra nella sezione commenti, vi invito poi a seguire la nostra sezione mobile per non perdere nessuna notizia o recensione.