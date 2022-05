Huawei Watch Fit 2: ridefinire il concetto di smartwatch

Il nuovo smartwatch Huawei Watch Fit 2 è stato presentato ufficialmente, ridefinendo il concetto stesso di smartwatch. Scopriamolo assieme

Huawei Consumer Business Group (CBG) lancia il nuovo HUAWEI WATCH FIT 2, l’ultimo modello entrato a far parte dell’iconica serie WATCH FIT.

Lanciata nel 2020, la serie WATCH FIT incoraggia gli utenti a esplorare nuove tipologie di allenamento attraverso una varietà di corsi fitness, modalità di workout e funzioni di monitoraggio scientifico della salute. Con la sua leggerezza e il design raffinato, la serie ha inaugurato una nuova era di tecnologia smartwatch, sfidando gli utenti a migliorare la propria forma fisica con un dispositivo tanto alla moda quanto utile.

HUAWEI WATCH FIT 2 assorbe questa perfetta combinazione tra forma fisica impeccabile e funzionalità eccezionali e la porta a un nuovo livello. Realizzato appositamente per gli amanti della tecnologia e i giovani attenti alla moda, si tratta dello smartwatch entry-level perfetto, con un design rinnovato e un’esperienza di monitoraggio della salute migliorata.

Con il suo display rettangolare da 1.74 pollici, lo smartwatch eredita il DNA alla moda di HUAWEI WATCH FIT, insieme a un nuovo design a scacchiera per un’esperienza ancora più interattiva e intuitiva. A differenza delle versioni precedenti, HUAWEI WATCH FIT 2 dispone di uno speaker, rendendo facile per gli utenti rispondere alle chiamate via Bluetooth senza nemmeno dover prendere in mano lo smartphone.

Le sessioni di allenamento animate e il supporto audio dell’allenatore virtuale sono stati aggiornati per un’esperienza audio ancora più immersiva, mentre una serie di funzioni per la salute, dal monitoraggio continuo della frequenza cardiaca all’ossigeno nel sangue, fino al sonno, aiutano gli utenti a tenere sotto controllo la propria salute tutto il giorno, tutti i giorni.

Huawei Watch Fit 2: design raffinato per adattarsi a ogni stile

HUAWEI WATCH FIT 2 si ispira ai giovani di oggi che danno priorità all’individualità prima di ogni altra cosa. Da qui la scelta di diverse colorazioni del dispositivo e l’offerta di eleganti watch faces, in modo che gli utenti possano facilmente personalizzarlo in base alle proprie esigenze. Il dispositivo supporta anche la watch face one-hop, che consente di trasferire le immagini dallo smartphone allo smartwatch con un semplice tocco.

Ogni versione è caratterizzata da una scelta di colorazioni uniche. HUAWEI WATCH FIT 2 Active Edition riprende il design della generazione precedente, nei colori Sakura Pink, Isle Blue e Midnight Black, mentre il nuovo HUAWEI WATCH FIT 2 Classic Edition è disponibile in Nebula Gray e Moon White e HUAWEI WATCH FIT 2 Elegant Edition offre Silver Frost e Premium Gold. Gli utenti possono scegliere tra i cinturini in morbido e confortevole silicone, in elegante pelle o il trendy cinturino Milanese, tutti in un’ampia gamma di colori e stili. Il design a sgancio rapido consente di rimuoverli senza problemi, in modo che l’utente possa facilmente cambiare il cinturino in base al proprio umore o al proprio abbigliamento.

Il design è più fluido ed elegante che mai, leggero come una piuma e comodo al polso. Il display da 1.74 pollici è più grande del 18.6% rispetto alla versione precedente, con una risoluzione di 336PPI e 336×480 pixel che riproduce colori ricchi e vividi per cui è facile cogliere ogni dettaglio con un solo sguardo. Il display è inoltre dotato del nuovo design a scacchiera di Huawei che consente agli utenti di ingrandire e rimpicciolire il display in modo semplice e intuitivo.

Uno smartwatch per rendere smart la vita di tutti i giorni

HUAWEI WATCH FIT 2 dispone ora anche di uno speaker, oltre al microfono. Le chiamate possono essere trasferite dallo smartphone dell’utente al proprio smartwatch tramite Bluetooth, in modo da poter parlare in movimento, ovunque ci si trovi. Si possono anche aggiungere i contatti più frequenti nell’app HUAWEI Health, per rendere facili le chiamate verso i propri cari. Se gli utenti non possono rispondere alle chiamate, si può inviare un messaggio personalizzato con un singolo tocco.

Il GNSS dual-band a cinque sistemi è un’ottima novità anche per i corridori, in quanto aumenta la precisione della traiettoria degli spostamenti. La modalità Sport Field tiene traccia del chilometraggio e del ritmo in maniera più precisa, mentre la nuova funzione di importazione ed esportazione del percorso consente agli utenti di importare il proprio percorso nello smartwatch attraverso l’app HUAWEI Health. Gli utenti possono anche condividere i loro percorsi con gli amici e invitarli a partecipare, contribuendo a rendere la corsa divertente o più competitiva.

Huawei Watch Fit 2: tecnologia per il rilevamento dei parametri vitali tramite Healthy Living Management

Oltre a rendere la vita più smart, HUAWEI WATCH FIT 2 offre anche nuove funzionalità, tra cui l’app HUAWEI Health che rende facile la gestione degli allenamenti e il monitoraggio della salute.

Huawei Health App offre una serie di modi diversi per promuovere uno stile di vita sano. Gli utenti possono usare Healthy Living Management per creare un piano benessere unico, includendo i passi giornalieri, l’assunzione di acqua, gli allenamenti e altro ancora; l’app invia delle notifiche ogni giorno, offrendo un feedback costante utile a mantenere uno stile di vita sano. C’è anche una notifica che ricorda di alzarsi e non rimanere seduti, con audio e animazione, per aiutare gli utenti a ricordarsi di restare attivi durante la giornata.

Lo smartwatch tiene anche traccia di una serie di dati sulla salute, tramite la tecnologia aggiornata di monitoraggio della frequenza cardiaca HUAWEI TruSeen 5.0 che misura accuratamente i BPM e la saturazione di ossigeno nel sangue (SpO2) degli utenti; dispone inoltre dell’abilità di tracciare le diverse abitudini del sonno. Lo smartwatch può analizzare le diverse fasi del sonno di ogni notte, identificando una serie di problemi e offrendo soluzioni.

Le funzioni di gestione avanzata della salute aiutano gli utenti a tenere sotto controllo il proprio benessere fisico e mentale, mentre l’interfaccia intuitiva, le funzioni simili a quelle di uno smartphone e l’interconnettività lo rendono l’assistente personale intelligente essenziale da portare al polso.

Inedite modalità di workout per tirar fuori il meglio dai tuoi allenamenti

Con il suo design elegante, l’ampio display e la facile personalizzazione, HUAWEI WATCH FIT 2 ha un grande fascino, ma ha anche molto altro da offrire. L’esperienza di allenamento migliorata lo rende ideale per chiunque sia interessato al fitness, sia che si tratti di un maratoneta esperto o di chi si sta preparando per i primi 5km.

L’esercizio fisico è un’esperienza profondamente personale. Che si tratti di una corsa alle 6 del mattino, di una nuotata in piscina o di un giro in bicicletta per andare al lavoro, ognuno ha il suo modo preferito di allenarsi e gli utenti vogliono uno smartwatch che permetta loro di adattare il fitness alle proprie esigenze e ai propri obiettivi.

HUAWEI WATCH FIT 2 è ricco di funzioni smart progettate appositamente per aiutare gli utenti ad allenarsi in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo, tra cui 97 modalità di esercizio per ogni tipo di sport, dalla corsa al ciclismo, dall’allenamento con i pesi alla danza, dai giochi con la palla agli sport invernali e altro ancora. Inoltre, per le 7 modalità sportive più comuni è presente un allenatore di fitness virtuale animato, che offre istruzioni audio e dimostrazioni facili da seguire, incluse le fasi di riscaldamento e stretching, consentendo agli utenti di inserire facilmente gli allenamenti nella propria quotidianità e di monitorare i progressi compiuti.

HUAWEI WATCH FIT 2 verrà apprezzato soprattutto dagli amanti della corsa. Presenta infatti il Running Ability Index (RAI) di Huawei, che analizza l’altezza, l’età, il peso, la forma fisica e l’esperienza di corsa dell’utente per creare un piano di allenamento professionale. I dati vengono poi analizzati automaticamente e i suggerimenti per l’allenamento vengono adattati in base ai progressi dell’utente, in modo da migliorare costantemente e raggiungere i propri obiettivi.

Huawei Watch Fit 2: prezzo, disponibilità e promozioni

HUAWEI WATCH FIT 2 Active Edition è disponibile nelle colorazioni Midnight Black, Sakura Pink e Isle Blue al prezzo di 149,90€. HUAWEI WATCH FIT 2 Classic Edition disponibile a partire su Huawei Store al prezzo di 179,90€ nelle colorazioni Nebula Gray e Moon White. Le versioni di HUAWEI WATCH FIT 2 Elegant nello stile Milanese e colorazioni Silver Frost e Premium Gold saranno disponibili a partire dall’8 giugno al prezzo di 249,90€ visitando il seguente sito.

HUAWEI WATCH FIT 2 è disponibile in pre-ordine esclusivo su Huawei Store dal 18 maggio al 7 giugno. È possibile approfittare della promozione “deposit expansion” che permette di guadagnare 30€ di sconto finale anticipando 10€ nella fase di pre-ordine, con uno sconto totale di 20€ sul prezzo finale. In omaggio, la bilancia Huawei Scale 3.

Dall’8 giugno al 1 luglio HUAWEI WATCH FIT 2 sarà disponibile ai prezzi sopra elencati (Classic 179,90€; Active 149,90€ e Elegant 249,90€) insieme a Huawei Scale 3 e cinturino in omaggio.

