Days of Play 2023: tanti giochi in promozione a partire dal 2 giugno!

Dal 2 al 12 giugno una valanga di sconti su tutte le tipologie di abbonamento PlayStation Plus e su un vasto catalogo di giochi, acquistabili sia su PS Store che nei punti vendita con i Days of Play 2023

Sony Interactive Entertainment Italia è lieta di annunciare l’inizio dei Days of Play 2023, che – dal 2 al 12 giugno – daranno la possibilità a tutti gli appassionati di acquistare, sia su PlayStation Store che nei punti vendita aderenti all’iniziativa, alcuni tra i migliori titoli per PlayStation 5 (PS5) e PlayStation 4 (PS4) a prezzi vantaggiosi. Tra i numerosi giochi in promozione, gli utenti troveranno, per la prima volta, God Of War Ragnarök, la nuova avventura con protagonisti Kratos e Atreus, oltre a Horizon Forbidden West, secondo capitolo dell’acclamata saga di Guerrilla Games, Gran Turismo 7 e diversi titoli inclusi nei PlayStation HITS.

Di seguito una lista di alcune delle promozioni in atto:

God Of War Ragnarök (PS5) al prezzo consigliato di €59.99 , invece di €80.99 | (PS4) al prezzo consigliato di €49.99 , invece di €70.99 ;

, invece di | (PS4) al prezzo consigliato di , invece di ; Horizon Forbidden West (PS5) al prezzo consigliato di €49.99 , invece di €80.99 ;

, invece di ; Gran Turismo 7 (PS4) al prezzo consigliato di €39.99 , invece di €70.99 ;

, invece di ; Marvel’s Spider-Man Miles Morales (PS5/PS4) al prezzo consigliato di €29.99 , invece di €60.99 ;

, invece di ; Titoli appartenenti ai PlayStation Hits (tra cui Gran Turismo Sport HITS) al prezzo consigliato di €9.99, invece di €20.99

Days of Play 2023: oltre ai giochi anche gli abbonamenti in offerta!

Oltre all’ampio catalogo di giochi in offerta, gli utenti potranno approfittare di una promozione speciale anche sui tre piani di abbonamento al PlayStation Plus, grazie alla quale sarà possibile attivare una sottoscrizione annuale a un tier a scelta tra Essential, Extra e Premium, beneficiando del 25% di sconto. Inoltre, anche l’upgrade a un tier superiore (rispetto a quello a cui si è attualmente iscritti) sarà effettuabile con una riduzione del 25% rispetto al prezzo originale. Vi segnaliamo, inoltre, quelli che sono i migliori titoli presenti nel catalogo del PlayStation Plus Premium. E voi cosa ne pensate? Approfitterete di queste promozioni? Lasciateci un commento!

