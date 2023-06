In arrivo il nuovo monitor gaming QHD da 24″ Q24G2A/BK di AGON by AOC

E voi? Cosa ne pensate di questo nuovo monitor gaming QHD da 24″ Q24G2A/BK di AGON by AOC ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).

Il Q24G2A/BK è caratterizzato da cornici sottili , adatte all’impiego in configurazioni multi-monitor. Inoltre possiede un supporto regolabile in altezza, che consente agli utenti di trovare la posizione ergonomica perfetta.

Le dimensioni compatte del display da 24″ del Q24G2A/BK, insieme alla risoluzione QHD, assicurano una nitidezza e un dettaglio straordinari . Con una densità di pixel di 123,4 ppi (pixel per pollice), molto superiore a quella dei display Full HD da 24″ o QHD da 27″ standard. L’elevata densità di pixel e il design minimal ne fanno la scelta ideale per i giocatori che cercano un’esperienza di gioco coinvolgente senza sacrificare lo spazio sulla scrivania.

Inoltre possiede un tempo di risposta di 1 ms MPRT, con un rapporto di contrasto di 1000:1 e una copertura del gamut sRGB del 108,7%, il monitor AOC GAMING Q24G2A/BK è stato progettato per offrire immagini straordinarie e prestazioni reattive in uno spazio ridotto.

AGON by AOC, il brand leader mondiale di monitor gaming e accessori IT, presenta il display Q24G2A/BK che arricchisce la sua gamma di prodotti AOC GAMING . Questo monitor gaming è dotato di un pannello IPS da 23,8″ (60,4 cm) che offre una straordinaria risoluzione QHD (2560×1440) con un’impressionante frequenza di aggiornamento di 165 Hz.

Dettagli nitidi e movimenti chiari e veloci con il nuovo monitor gaming QHD da 24″ AOC GAMING Q24G2A/BK di AGON by AOC. Prestazioni di gioco sorprendenti per un monitor compatto

