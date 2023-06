InWin al COMPUTEX 2023: prova la tecnologia di nuova generazione di InWin

E voi? Cosa ne pensate di queste novità di InWin al COMPUTEX 2023 ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).

Pronto per le ultime schede grafiche ad alte prestazioni? InWin sta lanciando le sue nuove gamme di alimentatori ATX 3.0, tra cui la serie PII premium e le lineup PFII e VE recentemente annunciate, che forniscono capacità da 750 W a 1300 W e rating di efficienza 80PLUS Gold. InWin ha collaborato con EKWB e ASRock Phantom Gaming per presentare nuovi design di case con capacità uniche basate rispettivamente sui suoi 327 e 515 . Per ulteriori informazioni su InWin al COMPUTEX 2023, segui InWin Social Media o visita il sito web di InWin.

