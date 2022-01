Elden Ring: il gioco entra ufficialmente in fase gold!

Elden Ring entra ufficialmente in fase gold! Ad annunciarlo è stato Yasuhiro Kitao, producer di From Software. Lo stesso Kitao ha anche parlato di una patch al day one. Scopriamo i dettagli

Manca pochissimo ormai, un mese ed un giorno, all’uscita di uno dei videogiochi più attesi dell’anno e di questa intera stagione videoludica. Elden ring, titolo sviluppato da From Software, in collaborazione con lo scrittore George R.R. Martin, entra ufficialmente in fase gold, il che significa che il lavoro maggiore, relativo allo svilupo, è ormai stato portato a termine.

Elden Ring: fase gold e patch al day one

Ad annunciare l’entrata in fase gold di Elden Ring è stato lo stesso Yasuhiro Kitao, producer di From Software stessa in una sua recente presentazione per il Taipei Game Show. La fase gold è l’ultima fase di sviluppo del titolo. Una fase in cui ci si concentra e si lavora su quelli che possiamo banalmente definire “ultimi dettagli”. Inoltre, lo stesso Kitao ha parlato di una patch al day one su cui gli sviluppatori stanno già lavorando, il che conferma ancora di più l’ormai completezza del gioco.

Una patch al day one, dunque, attenderà chi deciderà di acquistare Elden Ring. Una prassi, questa di rilasciare anche dei copiosi aggiornamenti per il day one che, ormai, ha abituato la stragrande maggioranza dei videogiocatori che, dunque, per godere dell’esperienza completa dovranno scaricare questo update prima di avviare il gioco. Lo sappiamo, si tratta di un’attesa davvero tremenda! Fateci sapere che cosa ne pensate di questa notizia e se siete in hype per Elden Ring. Per farci sapere la vostra opinione lasciate un commento nell’apposita sezione sottostante.

