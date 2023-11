Cyberpunk 2077: svelata la data d’uscita dell’Ultimate Edition

CD Projekt RED ha svelato la data d’uscita di Cyberpunk 2077 Ultimate Edition. Vediamo insieme quando sarà disponibile

Un periodo roseo per l’ultima fatica di CD Projekt RED, anche in seguito al traguardo raggiunto delle copie vendute, che non sembra finire qui; infatti, la software house polacca ha svelato ufficialmente quale sarà la data d’uscita per Cyberpunk 2077 Ultimate Edition. Ma di cosa si tratta? Semplicemente di una versione digitale e fisica che conterrà sia il gioco base completo e anche il DLC Phantom Liberty. Quindi, se volete cogliere l’occasione di comprare l’unica versione fisica di Cyberpunk 2077 disponibile per le console next-gen, non dovete fare altro che aspettare ancora due settimane. Vediamo, di seguito, i dettagli e la data d’uscita.

Cyberpunk 2077 Ultimate Edition: dettagli e data d’uscita

Segnate questa data, quindi, sul vostro calendario: il 5 dicembre, infatti, sarà il giorno in cui Cyberpunk 2077 Ultimate Edition raggiungerà gli scaffali dei negozi rivenditori di videogiochi. Il gioco è attualmente prenotabile al prezzo di 60,98€ ed è disponibile per Xbox Series X|S, PS5 e PC. Inoltre, questa versione conterrà, oltre al gioco base e al DLC, anche l’update gratuito 2.0 che ha portato delle notevoli migliorie tra cui i combattimenti sui veicoli con un miglioramento dell’IA della polizia, l’aggiunta di armi e veicoli e anche un perfezionamento degli alberi delle abilità. Inoltre, sembrerebbe che le sorprese relative al mondo di Cyberpunk 2077 non finiscono qui, infatti, si attendono ancora ulteriori notizie circa la serie live action.

Cosa ne pensate? È finalmente arrivato il momento di comprare Cyberpunk 2077? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto. Per ulteriori aggiornamenti del mondo videoludico e non, restate sintonizzate su tuttotek.it.