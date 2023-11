Tesla Cybertruck: finalmente in concessionaria!

Dopo aver suscitato un grande clamore mediatico, finalmente il Tesla Cybertruck sembra essere prossimo all’arrivo in concessionaria. Quando e dove verranno consegnati i primi esemplari? Scopriamolo subito!

Sembra incredibile che un veicolo caratterizzato da forme tanto semplici abbia creato un’attesa così grande presso il pubblico. Sia che dipenda dall’estetica molto radicale e futuristica, oppure dal grande appeal che il marchio Tesla ha saputo creare attorno ai propri prodotti, una cosa è certa: il Tesla Cybertruck ha fatto molto parlare di sé, sin da prima della sua presentazione.

Ovviamente si tratta di un veicolo che divide molto i pareri, dato che non è stato disegnato secondo i criteri progettuali a cui siamo da sempre abituati. Detto ciò, nessuno può negare che questa Tesla presenti un carico di innovazione sicuramente interessante e volutamente provocatorio.

I clienti che hanno maggiormente apprezzato questa nuova e bizzarra tipologia di veicolo non hanno perso tempo e si sono precipitati ad accaparrarsi i primi esemplari disponibili per la consegna: per tutti gli altri non resta che mettersi in lista ed aspettare.

Il pick up, un classico americano

Strizzando l’occhio alla lunghissima tradizione americana dei pick up, Tesla Cybertruck sconvolge e al tempo stesso rassicura l’utenza con una formula già nota e popolare. I veicoli adatti al lavoro ed al tempo libero sono un grande classico d’oltreoceano ma Tesla Cybertruck propone anche altre caratteristiche interessanti.

Secondo i progetti di Elon Musk questo veicolo dovrebbe infatti essere in grado di galleggiare sull’acqua e di resistere a colpi di proiettile! Per il momento sarebbero state collaudate esclusivamente le sue doti di guado, lasciando un alone di mistero riguardo alle altre peculiarità.

Tesla infatti non ha ancora rilasciato ufficialmente la scheda tecnica del mezzo e ciò che possiamo dare praticamente per certo riguarda solamente il sistema di sospensioni e le dimensioni complessive.

Il Cybertuck sarà dotato di sospensioni attive e regolabili per meglio adattarsi ad ogni tipo di terreno, e l’altezza complessiva dovrebbe attestasi a 1,79 m con le sospensioni impostate sul livello medio. La lunghezza totale dovrebbe essere di 5,6 metri, con un passo di 3,6: un formato sicuramente adeguato ai grandi spazi americani!

Tesla Cybertruck in concessionaria: solo per pochi!

Il prossimo 30 novembre sarà il giorno della consegna dei primi esemplari di Tesla Cybertruck. Lo stabilimento di Austin (Texas) sarà la cornice di questo attesissimo evento, durante il quale solo 10 selezionati clienti riceveranno le “chiavi” dei loro nuovissimi pick up.

Un format quasi analogo a quello della consegna dei primi esemplari di Tesla Model 3 nel lontano 2017, in favore di soli 30 fortunati dipendenti dell’azienda. Secondo delle indiscrezioni alcune concessionarie americane del marchio, tra cui quelle di San Diego e San José, avrebbero già esposto il Cybertruck mentre altre sarebbero in procinto di riceverlo a breve.

Il prezzo? Non è ancora stato comunicato, così come sono ancora incerti i numeri della produzione. Sicuramente non si tratterà di un mezzo di fascia economica pensato per tutti, in quanto rappresenta il fiore all’occhiello della tecnologia produttiva di Tesla. Chi fosse rimasto ammaliato dal Tesla Cybertuck non deve tuttavia disperare: la futura Model 2 potrebbe riprendere molto da vicino le sue forme, certamente con una “meccanica” ed un costo rivisti in chiave più economica.

