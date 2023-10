Cyberpunk 2077: che traguardo per le copie vendute!

L’ultima fatica di CD Projekt RED, Cyberpunk 2077, ha raggiunto un traguardo incredibile per le copie vendute. Scopriamo insieme i dettagli

Dopo un inizio in sordina, Cyberpunk 2077 festeggia un obiettivo importantissimo, raggiungendo la quota di ben 25 milioni di copie vendute in totale. Spinte soprattutto dalla pubblicazione dell’aggiornamento 2.0, dall’anime e anche dal DLC Phantom Liberty, il titolo FPS di CD Projekt RED, con Keanu Reeves come protagonista, è riuscito (quasi) a raddoppiare le vendite iniziali, circa 13 milioni di copie vendute. Questo nonostante le controversie che, sin dal day-one, hanno bersagliato il gioco a causa della scarsa performance sulle console old-gen. Ormai è tutta acqua passata e grazie ai continui aggiornamenti, il gioco ha riottenuto la sua popolarità.

Cyberpunk 2077: 25 milioni di copie vendute!

Il traguardo ha dell’incredibile; soprattutto quando soltanto nel mese di Settembre 2022, Cyberpunk 2077 aveva totalizzato 20 milioni di copie vendute. Molto probabilmente il maggiore aiuto è stato dato dall’anime Cyberpunk: Edgerunners su Netflix. Il titolo ha riscosso un notevole successo presso i fan dell’universo creato da CD Projekt RED, ma, per adesso, non è ancora prevista una seconda stagione. Cyberpunk 2077 è attualmente disponibile per Xbox One, Xbox Series X|S, PS4, PS5 e PC. Invece l’aggiornamento 2.0 e il DLC sono esclusive per le console next-gen. Inoltre, sembra che la software house polacca abbia già avviato la produzione del sequel, attualmente conosciuto col nome in codice Project Orion, utilizzando il motore grafico Unreal Engine 5, di cui ancora non si conosce una finestra d’uscita.

