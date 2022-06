Monitor LG DualUp: prezzi e disponibilità

E voi cosa ne pensate di questa nuovo LG DualUP Monitor ? diteci la vostra qui sotto nei commenti e restate connessi su tuttoteK , per le ultime novità dal mondo della tecnologia (e non solo!).

DualUp supporta USB Type-C con un’erogazione di potenza fino a 90 W, consentendo agli utenti di connettersi senza problemi a dispositivi esterni , caricare un laptop e altro ancora. Inoltre, tramite la sua multiporta per HDMI, DisplayPort e USB 3.0, gli utenti possono collegare più dispositivi contemporaneamente . Il monitor DualUp supporta altoparlanti stereo 7Wx2ch con Waves MaxxAudio , offrendo effetti sonori realistici e audio potente. L’altoparlante offre bassi potenti che possono aumentare la qualità di ciò che gli utenti guardano, riproducono e creano e possono massimizzare l’usabilità dello spazio per creatori e sviluppatori

Vincitore del CES 2022 Innovation Award , LG DualUp Monitor è un prodotto che rivoluziona il modo di lavorare di creatori e sviluppatori. Questo prodotto, combina due monitor impilati per crearne uno solo. L’innovativo monitor con risoluzione Square Double QHD (2.560 x 2.880) offre la stessa superficie dello schermo di due display da 21,5 pollici . Inoltre dispone di una funzione di visualizzazione divisa verticale che consente agli utenti di vedere di più in una sola occhiata, rendendolo un concentrato di multitasking . Offre una qualità dell’immagine senza pari, prestazioni potenti, personalizzazione e soprattutto praticità.

L’azienda LG Electronics USA ( qui per maggiori info) ha annunciato i prezzi e la disponibilità del nuovo monitor LG DualUp da 28 pollici (28MQ780). DualUP è un display unico nel suo genere nel mercato dei monitor. È dotato di un display Nano IPS con un rapporto di aspetto 16:18 unico che libera la scrivania senza rinunciare allo spazio sullo schermo di un doppio monitor. Il monitor DualUp di LG è ora disponibile per l’acquisto su LG.com e selezionati rivenditori autorizzati LG, per un prezzo al dettaglio di 699,00 dollari.

Aniello Cozzolino

Ciao a tutti!!! Sono Aniello Cozzolino, ma potete chiamarmi semplicemente Nello. Amo il cinema, i fumetti, serie tv, il calcio e sono da sempre un appassionato di computer e video games (il che mi ha portato a laurearmi in Informatica). Poi, con il tempo è nato in me l'amore per l'escursionismo, per il trekking, lo snorkeling, le immersioni, ma la mia vera natura un po' NERD non mi ha mai abbandonato ;)