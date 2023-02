Street Fighter 6: annunciato il montepremi del Capcom Pro Tour 2023!

Tramite comunicato stampa, Capcom ha annunciato il montepremi dell’annuale edizione del Capcom Pro Tour 2023 che avrà come protagonista il venturo Street Fighter 6: scopriamo insieme tutti i dettagli

Capcom ha una bella bomba fra le mani, che arriverà ad inizio estate per rallegrare tutti gli appassionati di picchiaduro. Stiamo ovviamente parlando di Street Fighter 6, attesissimo capitolo di uno dei franchise più importanti del genere in arrivo il prossimo 2 giugno su PC, PS5, PS4, Xbox Series X | S e Xbox One. Si sta già ovviamente preparando la prossima stagione eSport di casa Capcom, e se già sappiamo che Street Fighter 6 sarà presente all’EVO 2023, ovviamente, il tutto non si fermerà qui.

La Capcom Cup IX, annuale torneo dell’azienda, è giunta a un’epica conclusione a Los Angeles con MenaRD della Repubblica Dominicana che ha sconfitto Zhen della Cina per diventare il più grande giocatore di Street Fighter V: Champion Edition al mondo! In seguito all’evento, Capcom ha annunciato che la stagione 2023 del Capcom Pro Tour (CPT) incoronerà il suo primo campione per il prossimo Street Fighter 6 e i giocatori si sfideranno per un primo premio di 1 milione di dollari alla Capcom Cup X, il premio in denaro più alto di sempre per un vincitore della Capcom Cup. Il montepremi complessivo per il Capcom Cup Pro Tour sarà di oltre 2 milioni di dollari statunitensi.

Street Fighter 6 rappresenta la prossima evoluzione della serie di Street Fighter con una combinazione di innovazioni di gioco di combattimento uniche in tre nuovissime modalità di gioco – Fighting Ground, World Tour e Battle Hub – e sarà pronto ad affrontare tutti i contendenti quando verrà lanciato in tutto il mondo il 2 giugno , 2023 su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S e PC tramite Steam.

Un montepremi davvero strepitoso quello previsto per il Capcom Pro Tour 2023 con Street Fighter 6.