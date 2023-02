I 5 migliori casinò italiani con soldi veri per un’esperienza di gioco unica

Ogni giocatore d’azzardo sogna di trovare un sito di casinò online che sia sicuro e divertente. Abbiamo preparato i 5 migliori siti italiani per giocare con soldi veri. Leggi per saperne di più

Sei nuovo al gioco d’azzardo o sei già un giocatore regolare con una solida esperienza in online gambling? Quest’articolo è di grande aiuto per i giocatori di qualsiasi livello che vogliono trovare un sito casinò online affidabile senza il rischio di provare emozioni spiacevoli e perdere denaro. In Italia i casinò online sono uno dei passatempi più popolari su Internet con la possibilità di guadagnare soldi con il giusto approccio.

Prima di procedere con la recensione, permettetemi di ricordarvi un’importante regola del gioco d’azzardo sicuro: si deve scegliere solo siti autorizzati che abbiano a cuore la sicurezza degli utenti e non violino le leggi del Paese. In questa recensione parleremo dei 5 migliori siti casinò online con bonus in Italia che ci hanno affascinato.

5 Top casinò online con soldi veri

Quindi, in questa recensione, abbiamo deciso di parlare di casinò online italiani autorizzati e verificati. Ciascuno dei siti selezionati non è accidentalmente incluso in questo elenco. Esamineremo ogni sito da una prospettiva diversa, facilitando la vostra scelta. Iniziamo!

1) 888 Casinò – il migliore in assoluto

Panoramica

Cominciamo con l’operatore, che è diventato un marchio significativo nella nicchia dei siti casinò online sicuri. 888 Casino online è stato fondato oltre 20 anni fa, nel 2001. Questo sito di online gambling ha abbastanza esperienza per essere definito una piattaforma online professionale tra i migliori siti di casino online.

L’esperienza dell’operatore è confermata da numerosi premi nel campo del gioco d’azzardo online, tra cui il Totalgaming Award per il miglior casinò online dell’anno nel 2012 e l’EGR Award per il casinò online migliore dell’anno nel 2013. Tutto è chiaro in termini di licenze: il casinò online 888 opera con una licenza eCogra ad AAMS ed è registrato a Gibilterra.

Selezione del gioco

Prima di tutto, 888 Casino colpisce per il numero di giochi casino onlinedisponibili: più di 2000 titoli. La qualità dei giochi corrisponde ai grandi nomi dei fornitori. Inoltre, l’operatore ospita una funzionalità di giochi gratuiti. Prima di giocare con soldi veri, puoi provare la versione demo del gioco che ti piace. Tutti i giochi sono supportati su dispositivi mobili sia tramite l’app mobile che tramite la versione mobile del sito.

Nome del gioco Provider RTP Legacy of Dead Play’n Go 96.5% Peaky Blinders Pragmatic Play 96.5% Ring of Odin Play’n Go 96.20% Bounty Raid Red Tiger 95.71% Neon Links Red Tiger 95.67%

Bonus

Slots Bonus – 20€ + 150€ e Roulette Bonus – 20€ + 100% fino a 150€.

Depositi/Prelievi

Il rifornimento del conto di gioco sul sito è presentato in diversi modi: carte di credito, carte di debito, carte prepagate, conto bancario e portafogli elettronici. Sia che utilizzi Visa, PayPal o Paysafecard, il sito dettaglia i limiti e le commissioni per ciascun metodo. Visa e Mastercard sono i metodi di pagamento più diffusi. L’importo minimo del deposito è di 10 euro.

Unique Casino — Il migliore per una vasta selezione di slot

Panoramica

Nel 2017 Play Logia N.V. ha lanciato uno dei migliori casinò online italiani Unique Casino. Questo sito può essere considerato il re delle slot machine, poiché il loro numero sulla piattaforma supera i 3400. Inoltre, Unique Casino supporta il casino online live a un buon livello, quindi se vuoi sentire l’atmosfera di un vero casinò, sei il benvenuto. Essendo estero, il sito non possiede la licenza ADM/AAMS. Tuttavia, la licenza Curacao non è una prova meno affidabile della legalità del sito.

Selezione del gioco

Unique Casino presenta un’ampia varietà di migliori game casino online: dalle slot popolari ai giochi futuristici difficili da trovare di Arcadem.

Nome del gioco Provider RTP Gods of Demi Gods IV Spinimenal 96.3% Coin Miner Gaming Corps 97.28% Hot Slot Magic Bombs Wazdan 96.17% Buffalo Power Hold&Win Playson 95.04% Raptor DoubleMax Yggdrasil 96.01%

Bonus

100% Fino a 300 €.

Depositi/Prelievi

Per quanto riguarda i servizi bancari, la scelta è piccola, ma affidabile. Per depositare denaro sul tuo conto gioco, hai a disposizione 7 metodi di deposito fiat: carte di debito (Maestro, Mastercard e Visa), Flexepin, Sofort, Cashlib e Neosurf. L’importo minimo del deposito è di 10-15 euro a seconda del metodo preferito. I metodi di prelievo sono quasi gli stessi, differisce solo il tempo di elaborazione della transazione.

MaChance Casino — Il meglio per la navigazione più conveniente

Panoramica

MaChance parla della Francia e dell’atmosfera sofisticata di un casinò classico. Concesso in licenza dal governo del Curacao, questo nuovo casino online Italia opera in molti paesi in tutto il mondo, compresi i giocatori dall’Italia. Il casinò online è di proprietà di Play Logia N.V., quindi il bel design e la navigazione chiara sono gli stessi di entrambi i siti: Unique Casino e MaChance. Questo è uno dei best casinò online con un layout conveniente.

Selezione del gioco

Vediamo cosa MaChance Casino ha da offrire ai suoi utenti. Le categorie di gioco includono slot, giochi da tavolo, live casino online, etc.

Nome del gioco Provider RTP Magic Stars 3 Wazdan 96.5% Majestic Winter Spinomenal 96.31% Black Mummy Tom Horn Gaming 96% Cleopatra’s Gems Rockways Mascot Gaming 95.01% Fruit Mania Deluxe Yggdrasil 96.59%

Bonus

100% fino a 250€.

Depositi/Prelievi

Tutte le informazioni sui metodi di pagamento sono disponibili nella sezione Servizi Bancari. Includono i metodi più popolari, semplici e convenienti, tra cui carte di credito (Mastercard e Visa), Ecopayz, Neosurf e Cashlib. L’operatore promette un rapido prelievo e deposito di fondi sul conto di gioco.

Vegas Plus Casino — Il miglior per una vasta collezione di giochi arcade

Panoramica

Se vuoi sentirti in un vero casinò senza uscire di casa, allora Vegas Plus Casino è ciò di cui hai bisogno. Questo non è un casinò AAMS, ma è abbastanza affidabile e verificato per giocare senza il rischio di perdere denaro. Questo casinò online sicuro è stato fondato nel 2018. La piattaforma è configurata per giocare dal tuo dispositivo mobile, così puoi giocare ai tuoi giochi casino online preferiti ovunque ti trovi. Vegas Plus Casino offre un alto livello di assistenza clienti in più lingue, quindi la tua domanda non passerà sicuramente inosservata. A proposito, Vegas Plus Casino è uno dei migliori crypto casinò.

Selezione del gioco

Gli utenti di tutti i livelli troveranno giochi adatti in diverse categorie: un’ampia varietà di slot, la collezione Arcadem, giochi da tavolo, sale giochi e molti altri. Tutti i giochi sono Provably Fair, che crea un ulteriore livello di sicurezza sia per il casinò che per i giocatori d’azzardo.

Nome del gioco Provider RTP Minesweeper BGaming 98.1% Paradise Trippies Bingo Caleta 95.49% Bank or Bust Gaming Corps 96.59% Amaterasu Keno Mascot Gaming 95.7% Space XY BGaming 97%

Bonus

125% fino a 2,250€ + 100 Giri Gratuiti.

Depositi/Prelievi

Per quanto riguarda la modalità di pagamento, puoi depositare e prelevare denaro dal tuo conto gioco senza problemi. Al momento, sul sito sono disponibili diversi metodi bancari: Masterсard, Visa, Bonifico Bancario, Skrill, Neteller, Neosurf, ecoPayz e crypto. Le transazioni effettuate utilizzando i primi tre metodi possono richiedere fino a tre giorni. Con l’aiuto di altri metodi di pagamento, le transazioni vengono eseguite istantaneamente.

Playregal Casino — Il meglio per una reputazione impeccabile

Panoramica

Quindi, siamo passati al quinto sito della nostra lista di casino online migliori, che si è distinto per la sua reputazione impeccabile. Play Regal Casino è lanciato anche da Play Logia N.V. La licenza governativa di Curacao offre ai giocatori uno spazio sicuro per giocare ai loro giochi preferiti.

Selezione del gioco

Diamo un’occhiata alla libreria di giochi offerta da Play Regal Casino.

Nome del gioco Provider RTP 9 Lions Wazdan 96.59% 3 Fruits Win: 10 Lines Playson 96% Majestic King Spinomenal 96% Book of Spells Tom Horn Gaming 96.13% Arabian Tales Platipus 95.03%

Bonus

Pacchetto di benvenuto 100% Fino a € 3.000 + 100 giri gratuiti.

Depositi/Prelievi

Un elenco abbastanza lungo di servizi bancari consente agli utenti di scegliere il metodo più conveniente e comprensibile per loro. Puoi scegliere tra carte di debito (JCB, Maestro, Mastercard e Visa) ed altri metodi popolari come Flexepin, Sofort, Cashlib e Neosurf. L’importo minimo del deposito è di 15 euro e l’importo minimo del prelievo è di 100 euro.

FAQ

Il gioco d’azzardo online è legale in Italia?

In tutto il mondo, Italia compresa, si sta procedendo per legalizzare il gioco d’azzardo online. Negli ultimi 10 anni la situazione di gambling online è migliorata: per poter operare, i siti devono ottenere una licenza e aderire alla politica del Gioco Responsabile.

Quale licenza è riconosciuta in Italia?

Nel 2006 il governo italiano ha creato un proprio spazio online per la sicurezza dei giocatori d’azzardo e ha registrato la licenza AAMS. Questa licenza è obbligatoria per tutte le piattaforme che vogliono operare in Italia.

Come capire che il sito che ho scelto è affidabile?

Questa domanda si sovrappone alla precedente. Prima di registrarti al sito, controlla sempre la disponibilità di una licenza e recensioni di utenti reali. Questa semplice regola ti aiuterà ad evitare i siti truffa e scegliere il migliore casino online.

Conclusione

In questa recensione, ti abbiamo parlato dei 5 migliori siti casino online legali che si possono trovare nella nicchia del gioco d’azzardo online. Tutti i casinò online che abbiamo recensito meritano di essere provati. Devi solo scegliere. Promemoria amichevole: fai le tue ricerche sul mercato di gambling prima di giocare in un casinò online italiano.

DISCLAIMER

Se soffri di problemi di gioco o noti segni di gioco ossessivo nella tua famiglia, ti consigliamo vivamente di contattare l’Istituto Superiore di Sanità al numero 800.558.822. La chiamata è gratuita e anonima. Per prevenire il rischio di dipendenza dal gioco, puoi utilizzare i siti gratuiti:

Per ulteriori aggiornamenti vi invitiamo a seguire le pagine di tuttotek.it.