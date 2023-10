The Beekeeper: il trailer italiano del nuovo film con Jason Statham

Diffuso il primo trailer italiano del nuovo film The Beekeeper, diretto da David Ayer. Con attore protagonista Jason Statham, il thriller d’azione sul grande schermo dall’11 gennaio 2024

Diffuso nelle scorse ore il primo trailer italiano ufficiale, del prossimo film con protagonista Jason Statham, intitolato The Beekeeper. Lo spietato giustiziere dalla parte dei più deboli, contro l’avidità della società contemporanea.

Distribuito dalla 01 Distribution, vede la regia di David Ayer, conosciuto per aver diretto Suicide Squad e per la sceneggiatura di Training Day e Fast and Furious; arriverà nelle sale italiane il prossimo 11 gennaio 2024. Scopriamo di seguito il trailer ufficiale italiano.

The Beekeeper: quanto sappiamo del nuovo film con Jason Statham

Jason Statham è tornato all’azione, questa volta per vestire i panni dell’uomo giustiziere. In difesa dei più deboli raggirati dal sistema corrotto d’America; l’apparente vita tranquilla del protagonista di The Beekeeper, altro non rappresenta che una maschera intrinseca di azione e vendetta.

Protagonista della pellicola è un un ex agente di una potente organizzazione clandestina conosciuta come Beekeeper. Fondata in grande segreto per combattere la corruzione e l’avidità dilagante; il giustiziere Beekeeper sarà pronto a scagliarsi contro ogni perfidia nei confronti die più deboli. Seguendo il loro motto “denuncia la corruzione. Combatti il sistema. Proteggi l’alveare”, il nostro cavaliere senza paura sarà pronto a scontrarsi contro ogni figura non in linea con la sua idea di ordine perfetto.

Oltre Jason Statham, il film si avvale di un cast d’eccellenza con i nomi di Minnie Driver, Josh Hutcherson, Jeremy Irons, Emmy Raver-Lampman, Taylor James, Dan Li, Adam Basil, Reza Diako, Bobby Naderi, David Witts, Kojo Attah, Jessica Maria Gilhooley, Arian Nik, Michael Epp, Amber Sienna e Derek Siow.

The Beekeeper uscirà nei cinema italiani a partire dall’11 gennaio 2024 con 01 Distribution.

