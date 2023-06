Pesci Piccoli: la serie da oggi su Prime Video

Pesci Piccoli è la nuova serie TV del gruppo comico The Jackal che è disponibile da oggi su Prime Video: scopriamo insieme i dettagli di trama e episodi

Pesci Piccoli – Un’agenzia. Molte idee. Poco budget, è la nuova serie firmata dai The Jackal, il gruppo comico che si è affermato sul web e negli anni sta conquistando lentamente anche il mondo televisivo, con conduzione di programmi di intrattenimento, partecipazione a diversi programmi come Pechino Express e Lol e ora con una serie TV. Una serie TV disponibile su Prime Video che si sviluppa in sei episodi totali e che già dal titolo si può intuire che ha intenzione di trattare l’argomento principale, ovvero il mondo della comunicazione, in modo ironico.

Ci troviamo in un’agenzia di comunicazione, che come suggerisce il titolo, si deve accontentare e quindi punta sui clienti meno prestigiosi, i “pesci piccoli” appunto. Lo stile di riferimento con cui è girato è quello che mescola il genere sit-com e quello del mockumentary, ovvero il falso documentario, sulla scia di alcue serie di successo, come The Office che nel quarto episodio è omaggiata in modo esplicito. Ci saranno episodi anche di puro stile drama e episodi totalmente assurdi: Pesci Piccoli sembra quindi sperimentare molto in ogni episodio, divertendosi su generi diversi. Il cast è al completo con Fabio Balsamo, Gianluca Fru, Aurora Leone, Ciro Priello e al debutto Martina Tinnirello, accanto a loro anche alcune guest star come Achille Lauro, Herbert Ballerina, Giovanni Muciaccia, Gabriele Vagnato, Valentina Barbieri.

Non ci resta quindi che guardare questa serie che sicuramente riprende un genere che esplora il “dietro le quinte” che abbiamo già visto quest’anno riprendere con il reboot italiano Call my agent su Sky che ha avuto un discreto successo per via delle grandi star italiane che vi hanno preso parte. Fateci sapere cosa ne pensate di Pesci Piccoli se la guarderete e continuate a seguite tuttotek.it per tutti gli aggiornamenti su cinema e serie TV

