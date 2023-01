Intel Lunar Lake: architettura riprogettata totalmente da zero

Tra il 2025 ed il 2026 sono attesi i nuovi Intel Lunar Lake che saranno basati su una microarchitettura totalmente rinnovata

Intel in questo periodo ha profuso diverse energie sullo sviluppo di nuovi processori. Pat Gelsinger, a capo di tutta la società, ha condiviso alcune informazioni concerne le nuove linee di prodotti con qualche anno d’anticipo. A proposito di conferme abbiamo quella dei Lunar Lake, dei quali ancora si sapeva veramente ben poco. Il 26 gennaio, in occasione dei risultati finanziari del Q4 2022, la società tuttavia svelerà per sommi capi qualche anticipazione.

I Lunar Lake sicuramente verteranno sulla Foveros 3D, ovvero sulla tecnologia che prevede l’impilamento di più chipset in maniera verticale. Il nome in codice sarà proprio Lunar Lake che succederanno ai Raptor Lake previsti per il terzo trimestre del 2023, dopo i Meteor Lake che saranno invece lanciati nel 2024 e gli Arrow Lake del 2025.

Le anticipazioni sugli Intel Lunar Lake

A detta di Michelle Johnston Holthaus, vicepresidente esecutivo e direttore generale Client Computing Group di Intel, quello che sarà il lancio dei nuovi processori comporterà un importante cambio di rotta in quanto verrà utilizzata un’architettura riprogettata ex novo. I miglioramenti saranno diversi, a partire dalle prestazioni per watt fino alle performance nel settore mobile.

I processori nuovi punteranno al settore di CPU con TDP di 15W o inferiore con un processo costruttivo a 1.8 nanometri. Verranno anche utilizzati dei nuovi transistor RibbonFET di Intel basati sul packaging Foveros 3D. Risulta evidente come questa nuova architettura sarà particolarmente ottimizzata per laptop e focalizzata alle prestazioni per watt. Ciò non esclude comunque un’integrazione per desktop.

Con Lunar Lake potrebbe anche avvenire un cambio di socket, infatti Meteor farà debuttare la LGA 1851 che resterà compatibile anche con Arrow Lake. Voi cosa ne pensate ci queste novità di casa Intel? Fatecelo sapere con un commento qua sotto e continuate a leggere tuttoteK per rimanere aggiornati sulle ultime novità e non solo.