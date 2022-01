CoD Warzone: come trovare gli elfi e ucciderli

In questa nuova guida andremo a scoprire come poter trovare gli elfi in Call of Duty Warzone, come ucciderli e quali sono le ricompense ottenibili

Le feste sono uno dei periodi preferiti dai giocatori per dedicarsi a un sacco di ore di gaming indisturbato, complici i numerosi giorni di vacanza e le ferie messe da parte nel corso dell’anno. Tuttavia, nonostante questi momenti siano estremamente cruciali per gli studi videoludici, poiché i loro giochi tornano ad essere popolati dall’utenza, non è raro dimenticarsi che anch’essi in realtà avrebbero diritto a un po’ di riposo. Questo è stato un aspetto che ha alzato un gran polverone nella community di Battlefield 2042, e il team di sviluppo a DICE si è trovato coperto di lamentele inerenti l’aggiunta dell’evento natalizio e la mancanza di sistemazioni ai bug del gioco.

E nonostante Call of Duty presenti problematiche molto simili, sembra sia andata invece un po’ meglio a quelli rilasciati all’interno di questa serie, con Vanguard e Warzone che hanno ricevuto rispettivamente un nuovo update il 16 dicembre. Specialmente in Warzone, i giocatori hanno potuto trovare una squadra di elfi come nuovo bersaglio esclusivo delle festività. In questa nostra guida, spiegheremo nel dettaglio cosa comporteranno esattamente queste novità.

Spirito natalizio

Come abbiamo già introdotto nelle righe precedenti, l’aggiornamento rilasciato a metà dicembre su Call of Duty Warzone ha voluto dare all’utenza la possibilità di trovare un nuovo nemico da affrontare: degli elfi. In tutta la mappa di Caldera figureranno dunque queste furbissime e sfuggevoli creature, facenti parte dell’esclusivo Elf Team Six, e la nuovissima sfida posta ai giocatori sarà quella di esplorare le varie zone dell’ambientazione per poterli individuare ed eliminare. Inizialmente potrebbe sembrare un’impresa alquanto difficile, ma studiando bene il nemico e imparando dove andare a cercare, portare a termine questa missione non sarà poi un compito così ostico.

La caccia è aperta – CoD Warzone: come trovare gli elfi

Gli elfi si celeranno nell’intera mappa di Caldera, e pensare di poterli trovare facilmente potrebbe essere un errore fatale, soprattutto se non si sa dove andare a cercare e come riconoscere i loro nascondigli. Solitamente, gli elfi si celano in piccoli angoli e anfratti, e certamente mettersi a controllare ogni buco che vediamo risulterebbe solo come una perdita di tempo e fatica. Fortunatamente, c’è un modo ben preciso che aiuterà a comprendere il luogo in cui potrebbe nascondersi un elfo.

Innanzi tutto, consigliamo di alzare di molto il volume degli effetti sonori, visto che la personalità scherzosa di questi buffi personaggi li porta a non riuscire a trattenersi dal ridacchiare, tant’è che è possibile udirli a 10 metri di distanza. Questo loro punto debole sarà l’elemento fondamentale per arrivare a scovarli: una volta udite le risatine, più ci si avvicinerà all’obiettivo e maggiore sarà il suono. Sarà necessario anche guardare con attenzione i propri dintorni, visto che gli elfi potrebbero trovarsi anche in mezzo agli oggetti presenti nella location.

CoD Warzone: come trovare gli elfi

Una volta riusciti a trovare gli elfi, non sembrerà complicato capire come sbarazzarsene, dato che basterà semplicemente fruire delle abilità sviluppate finora giocando a Warzone, andando a crivellarli di colpi con le proprie armi. In realtà nella sfida è presente però un piccolo intoppo, che non consentirà di limitarsi ad ucciderli con tranquillità uno per volta: dopo aver fatto fuori il primo elfo, il suono di un ticchettio farà partire automaticamente una gara a tempo, nella quale si dovranno individuare ed eliminare anche gli altri elfi circostanti. Bisognerà continuare ad uccidere gli elfi fino a quando non si arriverà a quello finale, il “boss” del Team Six, dal quale si otterranno poi succose ricompense. Nel caso non si riuscisse ad ucciderli tutti entro il tempo limite, il giocatore verrà stordito mentre gli elfi si daranno alla fuga.

Le ricompense

Trovare gli elfi e ucciderli darà accesso a vari tipi di ricompense per Warzone, come delle armi, equipaggiamento da utilizzare in altre partite, gettoni per la doppia esperienza e dei biglietti da visita; ulteriori premi sono elencati anche all’interno del sito di Call of Duty in un post dedicato all’evento. In aggiunta a ciò, ci sarà anche il drop di 10mila dollari, dei kit per l’auto-rianimazione e molti altri item utili da usare nel gioco. Vi raccomandiamo dunque di tenere le orecchie aperte, se vi troverete a bazzicare per Caldera nel corso delle festività.

