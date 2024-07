Borderlands 4: annuncio a breve, suggerisce Gearbox

Gli ingranaggi di Gearbox cominciano a girare: l’annuncio di Borderlands 4, stando al presidente Randy Pitchford, potrebbe essere imminente

La conferma da Gearbox Entertainment e dal publisher 2K in merito allo sviluppo di Borderlands 4 risale a quattro mesi fa, e ora abbiamo novità circa il possibile annuncio ufficiale. L’amministratore delegato e fondatore del team di sviluppo, Randy Pitchford, fa luce sul metaforico buio in cui i fan della saga stanno brancolando da tempo. In un’intervista redatta dalla stampa di settore estera, pur senza numerare apertamente il prossimo capitolo, Pitchford ha promesso che il reveal non si farà attendere più del dovuto. Non si tratta pienamente di affermazioni chiarissime, ma pur rimanendo nel vago il vertice (su sua stessa ammissione) lascia ben intendere che l’alone di dubbio è destinato a dissiparsi.

Borderlands boss says fans will be “very, very happy with the next video game” – and “we’re not going to be making people wait for a long time before we announce it” https://t.co/AM3KKAuPwc — GamesRadar+ (@GamesRadar) July 26, 2024

Il dico-non-dico di Gearbox: a quando l’annuncio di Borderlands 4?

Anche senza dire “Borderlands 4”, il nostromo di Gearbox ha lasciato intendere che l’annuncio ormai imminente riguardi proprio il looter-shooter. “Non sono stato infallibile nel nascondere le molte cose a cui stiamo lavorando, né la loro ambiziosa portata”, ha dichiarato Pitchford. “Confido nell’entusiasmo dei fan in merito al nostro prossimo progetto non appena lo annunceremo. E, vi dirò, l’attesa non sarà lunga.” In aggiunta, Pitchford ha anche lasciato intendere che un seguito di Tiny Tina’s Wonderlands sia in arrivo, facendo eco ai vari rumor a riguardo. Parlando della scena speculativa, il quarto capitolo nella saga ambientata a Pandora parrebbe prossimo al completamento. Col film in arrivo, siamo nel periodo più florido per la scapestrata serie!

Ora sta a voi dirci la vostra: quando vi aspettate il benedetto reveal trailer?