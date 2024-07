Nothing Phone (2a) Plus: prestazioni potenziate con il chip MediaTek Dimensity

Nothing Phone (2a) Plus è destinato a diventare un punto di riferimento per gli utenti che cercano un equilibrio tra innovazione e convenienza

Il Nothing Phone (2a) Plus è pronto a rivoluzionare il mercato degli smartphone di fascia media. Questo dispositivo sarà il primo a integrare il chip MediaTek Dimensity 7350 Pro, segnando un importante passo avanti in termini di prestazioni e innovazione tecnologica. Il nuovo chip MediaTek Dimensity 7350 Pro rappresenta un significativo miglioramento rispetto al suo predecessore, il Dimensity 7200 Pro. Con un incremento del 10% nelle capacità generali del chip, gli utenti possono aspettarsi prestazioni più fluide e reattive. Questo progresso è particolarmente rilevante per coloro che cercano un dispositivo che offra un equilibrio tra alte prestazioni e costi contenuti. Le capacità grafiche del dispositivo sono state notevolmente potenziate grazie alla GPU ARM Mali-G610 MC4, che offre un aumento del 30% nelle prestazioni grafiche. Questo rende il dispositivo ideale per il gaming e per le applicazioni grafiche intensive, garantendo un’esperienza visiva di alta qualità.

Specifiche tecniche e prezzo del Nothing Phone (2a) Plus

Oltre al nuovo chip, il Nothing Phone (2a) Plus vanta 12GB di RAM, un significativo incremento rispetto agli 8GB della versione standard. Inoltre, l’azienda offre la possibilità di estendere virtualmente la RAM con ulteriori 8GB utilizzando l’archiviazione interna. Questa opzione è particolarmente utile per gestire applicazioni e giochi che richiedono molte risorse. Il design del nuovo smartphone rimane fedele all’estetica minimalista e trasparente che ha reso famosa l’azienda. Il display AMOLED da 6,7 pollici offre colori vividi e neri profondi, con una risoluzione di 2400 x 1080 pixel che garantisce immagini nitide e dettagliate. La frequenza di aggiornamento a 120Hz assicura una navigazione fluida e reattiva.

Il comparto fotografico è composto da una tripla fotocamera posteriore con un sensore principale da 64MP, un ultra-grandangolare da 12MP e un teleobiettivo da 8MP. La fotocamera frontale da 32MP è perfetta per selfie di alta qualità e videochiamate nitide. La batteria da 5000mAh supporta la ricarica rapida a 65W, permettendo di ricaricare il dispositivo in tempi molto brevi. Il Nothing Phone (2a) Plus sarà disponibile a partire dal 31 luglio 2024. Il prezzo di lancio è stato fissato a 499 euro, rendendolo un’opzione competitiva nel mercato degli smartphone di fascia media. Con le sue caratteristiche avanzate e il nuovo chip MediaTek Dimensity 7350 Pro, il Nothing Phone (2a) Plus si propone come un nuovo standard per gli smartphone di questa categoria.

