Black Myth: Wukong, confermato il livello di difficoltà unico

Uno solo sarà il livello di difficoltà per Black Myth: Wukong, per spingerci a riprovare e capire da soli la strategia migliore da adottare

Gli sviluppatori del talentuoso team Game Science stanno cercando di prendere le distanze tra il loro pupillo Black Myth: Wukong e il sottogenere dei soulslike, ma sebbene l’imminente GdR d’azione non rientri nella branca la difficoltà promette di essere più o meno la stessa. Sia nell’essere solo una, sia per il tasso di sfida. Game Science lo ha confermato alla stampa di settore straniera, per quanto diverse tra loro possano essere le sfide imposte al giocatore. Non sarà possibile impostare in alcun modo quanto punitivo il gioco sarà con noi, e in base a ciò che i boss promettono di fare col giocatore, l’intenzione di tenerci sulle spine c’è tutta. Vi lasciamo alla fonte, prima di procedere oltre.

Nessuna scelta di difficoltà per Black Myth: Wukong

“La difficoltà non si può cambiare, sebbene non resti la stessa per l’intero gioco”, dichiara Game Science circa il suo Black Myth: Wukong. “La filosofia consiste nel far combattere il giocatore come un eroe. Quando stavamo sviluppando il gioco abbiamo fatto molte scelte dure.” Proseguendo, il team di sviluppo riassume così l’esperienza: “Abbiamo scelto di far provare e riprovare il giocatore in seguito ad ogni battaglia, in modo tale da pensare a quale sia la strategia migliore per il combattimento.” Piaccia o non piaccia l’etichetta, a noi questo sa di soulslike. Il gioco sarà tra noi il 20 agosto per PC e PS5. È in arrivo un port per Xbox Series X ed S, ma senza data alcuna per il momento.

