EA Sports FC 25: possibile leak della data di uscita

Non fanno in tempo a finire gli europei e il prossimo campionato di EA Sports fa già capolino: la data di uscita di FC 25 è oggetto di leak

Se non vedete l’ora di sapere quando metterete le mani su EA Sports FC 25 e se in fatto di leak per voi il nome di billbil-kun è attendibile, abbiamo buone notizie per voi: la possibile data di uscita è stata trapelata. A quanto pare, il successore dell’attuale simulatore calcistico di Electronic Arts sarà tra noi in autunno con due diverse edizioni al lancio. Nonostante la perdita della licenza, ora nelle mani di 2K, la serie sportiva ha comunque implementato ulteriori campionati tra cui le competizioni femminili. Come vedete nel tweet qui sotto, però, abbiamo un secondo insider a rincarare la dose: PlayStation Game Size sembra infatti confermare, quantomeno sul fronte Sony, una versione “last-gen”.

🙏🏻💚 and yes, PS4 ✅ — PlayStation Game Size (@PlaystationSize) July 5, 2024

La data di uscita e molto altro nel leak di EA Sports FC 25

Per conto di Dealabs, billbil-kun ha rivelato come possibile (nonché probabile, vista l’attendibilità dimostrata finora) data di uscita per EA Sports FC 25 il 27 settembre, ma il leak non si limita a questo. Il port per Xbox One rientra infatti tra i piani del leaker, facendo eco all’aggiunta del secondo insider. Le due edizioni, Standard ed Ultimate, hanno un prezzario confermato per quanto riguarda la versione PC: 70 dollari l’una, 100 l’altra. Il logo che vedete nel tweet viene proprio da PlayStation Game Size, mentre Dealabs prevede un annuncio ufficiale “entro 10 giorni”. L’early access consisterebbe in una settimana esatta di anticipo (20 settembre), con dieci ore di prova gratuita per gli abbonati a EA Play. Non mancheremo di avvisarvi in caso di novità.

Ora sta a voi dirci la vostra: secondo voi billbil-kun ha fatto centro anche stavolta? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek.it per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.