Battlefield 2042: dettagli per progressione, maestria ed elementi cosmetici

Electronic Arts e DICE hanno svelato i dettagli relativi alla progressione che caratterizzerà il prossimo Battlefield 2042

C’è voluto un po’, ma come vi abbiamo svelato ieri, finalmente DICE ed Electronic Arts hanno annunciato il periodo in cui si terrà l’open beta dell’attesissimo Battlefield 2042. Tra le altre cose oggetto del reveal, però, sono interessanti anche i dettagli che publisher e sviluppatore hanno delineato per quanto concerne il sistema di progressione che caratterizzerà il titolo, così come il funzionamento degli elementi cosmetici.

Battlefield 2042: svelato il sistema di progressione

Come sempre, ovviamente, al centro di tutto quanto troveremo l’ottenimento dei punti esperienza, che ricopriranno un ruolo centrale all’interno del processo di sblocco, e che sarà influenzato dalle differenti azioni che compiremo, come uccisioni, assist e così via. Torneranno anche le Coccarde, che saranno suddivise in tre tier distinti, ciascuno in grado di garantire sempre più punti, mano a mano che completeremo i vari obiettivi. Questi sono alcuni esempi:

Coccarda Obiettivo – Partecipa all’obiettivo

– Partecipa all’obiettivo Coccarda Braccio Destro – Supporta i compagni di squadra con rianimazioni e assist vari

– Supporta i compagni di squadra con rianimazioni e assist vari Coccarda Logistica – Cura e rifornisci i compagni, oltre a riparare i veicoli

– Cura e rifornisci i compagni, oltre a riparare i veicoli Coccarda Intel – Scopri e annienta i nemici, sia tramite l’uso degli EMP o distruggendo i droni

– Scopri e annienta i nemici, sia tramite l’uso degli EMP o distruggendo i droni Coccarda Combattimento – Ottieni delle uccisioni e distruggi i veicoli

Il livello giocatore massimo sarà fissato a 99 al momento del lancio, e dopo il suo raggiungimento entreranno in gioco gli S-level. Questi potranno arrivare fino al rango S999, e non conferiranno alcun tipo di ricompensa, ma si limiteranno semplicemente ad essere motivo di vanto per il giocatore. Salire di livello, inoltre, permetterà di sbloccare nuove armi e gadget, oltre agli elementi cosmetici, ma ci sarà anche un grado di Maestria legato alle bocche da fuoco, i veicoli e gli Specialisti. Ad esempio, uccidere i nemici con il fucile d’assalto M5A3, permetterà di ottenere un nuovo mirino, mentre catturare i punti di controllo con i veicoli sbloccherà nuovi equipaggiamenti.

Al raggiungimento di determinati obiettivi, inoltre, si potranno guadagnare skin inedite e nuovi Badge Maestria per la Player Card, che potrà essere personalizzata con icone, immagini, titoli e fino ad un massimo di 3 Badge. Tali elementi sono legati al passaggio di livello, oltre al completamento di specifiche azioni.

Tutto ciò, come per gli elementi cosmetici, potrà essere ottenuto semplicemente giocando, ma anche spendendo denaro reale. I vari oggetti saranno disponibili in 4 differenti gradi di rarità: Grigio (Comune), Blu (Raro), Porpora (Epico) e Oro (Leggendario). Per gli Specialisti, le skin Rare ed Epiche avranno un casco ed un abito di cui potremo mescolare gli elementi. Per quanto riguarda le armi, invece, le skin si applicheranno a tutto l’oggetto, compresi gli accessori abbinati, come i mirini.

Cosa ne pensate del meccanismo che regolerà la progressione di Battlefield 2042, la cui uscita è oramai prossima? Siamo curiosi di conoscere le vostre impressioni, che vi invitiamo a condividere con noi di tuttoteK, magari dopo aver dato anche uno sguardo alle offerte presenti su Instant Gaming.