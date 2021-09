Tecnologia, software e sicurezza: i fattori K dei casinò online

I casinò online sono ad oggi una delle realtà dell’intrattenimento. Con una centralità mai vissuta prima, grazie soprattutto al Covid-19 e alle restrizioni che ne sono seguite

Col tempo in casa esponenzialmente aumentato, le slot machine hanno riempito l’eccessivo tempo libero. Un successo che parte da lontano, e che sarebbe comunque stato capace di imporsi senza mezzi termini anche se con tempistiche più ridotte. Il tutto grazie alla tecnologia, che dall’inizio del terzo millennio ad oggi ha garantito il salto di qualità all’intero settore.

La tecnologia alla base dei casinò online

Molto spesso ignorata, in realtà la tecnologia alla base dei casinò online è uno dei punti di forza del settore. A cominciare dalla sicurezza: privacy garantita, crittografia ad alto livello con una serie di sistemi come quello SSL, capaci di bloccare qualsiasi tentativo di accesso esterno, riservatezza sui dati e informazioni protette. “Oggi, per chi gioca, è importante farlo anzitutto in sicurezza. In tal modo si evitano anche truffe ed incidenti che sul web ormai non sono più tanto insoliti”, spiegano gli esperti di Casino Sicuro. “In termini di sicurezza, nel caso specifico dell’Italia, i casinò espongono anche il logo ADM: è la miglior garanzia di affidabilità, essendo l’acronimo di Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, il regolatore di gioco numero uno in Italia”.

Altro fattore da non sottovalutare è il cosiddetto RTP, in quanto i migliori casinò online devono poter garantire una percentuale di ritorno nei giochi di almeno il 90 percento. Il resto è tutto merito della gamification, che ha reso possibile quello che fino a qualche tempo fa era impensabile: gameplay di primissimo livello, comparto audio-visivo pari a quello delle console. Insomma tutto a portata di pochi click e di una connessione, necessaria per l’accesso. Recentemente l’introduzione della realtà aumentata nel settore ha prodotto una ulteriore riduzione delle distanze tra fisico e digitale.

L’importanza del software di gioco

Per il successo di una piattaforma che ospita la suite di un casinò online va aggiunta un’ulteriore precisazione. Tutto quanto sopradescritto non servirebbe a nulla in assenza di adeguati software di gioco. Nel mondo dei casinò i software elaborati dalle case produttrici regolano il funzionamento di slot online e altre tipologie di giochi, e mediante algoritmi distribuiscono le combinazione e le vincite in maniera del tutto casuale. Si tratta del fattore chiave che regola l’esperienza di gioco vissuta su una piattaforma, insieme all’usabilità dell’interfaccia, alla velocità di caricamento e sicurezza dei servizi.