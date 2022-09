Assassin’s Creed: la serie continua con Mirage

Finalmente, dopo attese e leak, il nuovo titolo della famosa serie Assassin’s Creed è stato confermato e battezzato ufficialmente con il nome di Mirage

Il famoso studio di sviluppo di videogiochi Ubisoft Montreal, che ricordiamo anche per Prince of Persia e Tom’s Clancy Splinter Cell, nel 2007 ha dato luce ad una delle serie più amate dagli appassionati dello stealth e dell’esplorazione a cavallo tra le diverse epoche storiche. Ora questa serie si arricchisce di un altro capitolo intitolato Assassin’s Creed Mirage, andiamo a capire un po’ meglio di che si tratta!

Assassin’s Creed Mirage: a quando il suo arrivo?

A questo punto le domande che un po’ tutti gli appassionati della serie si pongono, sia quelli che hanno preferito il buon Ezio Auditore oppure le atmosfere più rivoluzionarie di Unity, riguardano ovviamente quando è ambientata questa avventura e soprattutto quando uscirà.

In un recente post su Twitter, che vi lasciamo qui sotto, è stato confermato che il titolo verrà presentato ufficialmente al pubblico il prossimo 10 settembre in occasione dell’evento Ubisoft Forward e poi, stando ad un leak, sembra che Ubisoft voglia puntare al remake dell’originale con il Season Pass di Assassin’s Creed Mirage e che Infinity sia attualmente in fase di sviluppo!

Assassin's Creed Mirage is the next Assassin's Creed game. We can't wait to tell you more on September 10 at Ubisoft Forward: 9PM CEST | 12PM PT. #AssassinsCreed pic.twitter.com/92LoEcrrWs — Assassin's Creed (@assassinscreed) September 1, 2022

Da quello che è trapelato, inoltre, questo capitolo sarà ambientato nell’antica Baghdad ed il protagonista sarà un ancor più giovane Basim dell’Ordine degli Occulti, già visto in Valhalla, per un titolo che sembra puntare al ritorno allo stealth abbandonando le meccaniche da GDR viste anche su Odyssey ed Origins.

