Migliori videogiochi in uscita: Agosto 2023 | Elenco

Ecco i migliori videogiochi in uscita a Maggio 2023: tanto divertimento su PlayStation 4 e 5, Xbox One e Xbox Series X, PC e Nintendo Switch!

Luglio è ormai terminato ed entriamo nel vivo dell’estate: salutiamo Agosto 2023 e i migliori videogiochi in uscita del mese (che sono davvero tanti)!

Per i nuovi arrivi non possiamo iniziare che con Baldur’s Gate III, gioco di ruolo fantasy che attendevamo con ansia. La storia inizia proprio maluccio (e anche in modo un po’ schifosetto): la terra di Faerûn è stato invasa dai Mindflayer, una specie umanoide dotata di poteri mentali incredibili, che per soggiogare gli abitanti iniettano dei parassiti capaci di trasformarli in nuovi Mindflayer. Il/la protagonista è tra le vittime: insieme ad altri sfortunati personaggi dovrà trovare il modo di rimuovere il parassita in tempo e, possibilmente, sventare l’invasione dei Mindflayer.

Continuiamo con Atlas Fallen, un gioco di ruolo in terza persona ambientato in una terra desertica e letale. In un mondo sull’orlo del collasso, gei guerrieri dalle abilità straordinarie sono chiamati a difendere le carovane e i compatrioti in difficoltà, eliminando temibili mostri che arrivano senza preavviso dalle sabbie. Costruite il vostro eroe o eroina, e preparatevi a eliminare bestie terrificanti. In arrivo anche Fort Solis, titolo horror che segue le disavventure dell’ingegnere Jack Leary, giunto sulla base di Fort Solis su Marte in seguito a una chiamata d’emergenza. Quella che sembrava una normale operazione di manutenzione si rivelerà essere l’inizio di un orrore bui e claustrofobico.

Tra i migliori videogiochi di Agosto 2023 segnaliamo Blasphemous 2: in questo sequel accompagneremo il Penitente attraverso una terra misteriosa piena di incubi e pericoli. Il titolo si basa nuovamente su uno stile hack’n slash e complessi elementi platform, proponendo un stile di combattimento ultra dinamico e un caratteristico stile pixel art. Se già il primo titolo era una bella sfida, cosa ci attenderà con questo seguito?

Infine, terminiamo gli arrivi con l’ultimo lavoro di Quantic Dream: Under the Waves è un’avventura sottomarina dalla bellezza mozzafiato, che vi conquisterà per la vivida rappresentazione dei fondali marini e per la trama complessa. Under the Waves è una storia di ecologia e ciclo naturale, ma anche di crescita e accettazione di sé: il protagonista Stan, solo nel silenzio degli abissi, dovrà fare i conti conti con alcuni dolori del passato.

Per la rubrica “graditi ritorni” in Agosto 2023 torna Stray con il suo protagonista felino. Stray è stato il gioco che forse più di tutti simboleggia l’avvento delle console di ultima generazione; la storia, probabilmente, la conoscete già. Un micio viene separato dalla sua famiglia: per ritrovarla dovrà affrontare un viaggio attraverso un mondo apocalittico popolato di robot e creature che gli danno la caccia.

Un altro ritorno che ci piace molto è Dead Cells, roguelike con elementi metroidvania a scorrimento orizzontale in 2D, con una trama minimalista e un protagonista silenzioso. Il Prigioniero dovrà farsi strada in un mondo di gioco caotico e velocissimo: sarete in grado di stargli dietro e condurlo alla vittoria?

Oltre ai migliori videogiochi in uscita ad Agosto 2023, non dimenticate di dare un’occhiata anche alle migliori esclusive su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch!

Migliori videogiochi in uscita: Agosto 2023 | Elenco

A Guidebook of Babel – 3 agosto – PC, Switch

Adore – 3 agosto – PS4, PS5, XBO, XSX, PC, Switch

Baldur’s Gate III – 3 agosto – PC, Mac

Black Skylands – 3 agosto – PS4, PS5, XBO, XSX, PC, Switch

Flutter Away – 3 agosto – PC, Switch

Whispike Survivors: Sword of the Necromancer – 3 agosto – XBO, XSX

Paper Trail – 5 agosto – PC, Switch

Gord – 8 agosto – PS5, XSX, PC

Tower of Fantasy – 8 agosto – PS4, PS5

WrestleQuest – 8 agosto – PS4, PS5, XBO, XSX, PC, Switch, iOS, Android

30XX – 9 agosto – PC, Switch

Atlas Fallen – 10 agosto – PS5, XSX, PC

Banchou Tactics – 10 agosto – PC

Bokura – 10 agosto – PC, Switch, iOS, Android

The Dragoness: Command of the Flame – 10 agosto – PS4, PS5, XSX

Pups & Purrs Pet Shop – 10 agosto – Switch

Stray – 10 agosto – XBO, XSX

Stray Gods: The Roleplaying Musical – 10 agosto – PS4, PS5, XBO, XSX, PC, Switch

Dead Cells – 11 agosto – PS5

Everspace 2 – 15 agosto – PS5, XSX

Hammerwatch II – 15 agosto – PC

Moving Out 2 – 15 agosto – PS4, PS5, XBO, XSX, PC, Switch

Marble It Up! Ultra – 17 agosto – PS4, PS5, XBO, XSX, PC, Switch

Book of Hours – 17 agosto – PC

Shadow Gambit: The Cursed Crew – 17 agosto – PS5, XSX, PC

Shinobi non Grata – 17 agosto – PS4, Switch

Vampire Survivors – 17 agosto – Switch

Bomb Rush Cyberfunk – 18 agosto – PC, Switch

Madden NFL 24 – 18 agosto – PS4, PS5, XBO, XSX, PC

The Texas Chain Saw Massacre – 18 agosto – PS4, PS5, XBO, XSX, PC

Fort Solis – 22 agosto – PS5, PC, Mac

Immortals of Aveum – 22 agosto – PS5, XSX, PC

Smurfs Kart – 22 agosto – PS4, PS5, XBO, XSX, PC

Blasphemous 2 – 24 agosto – PS5, XSX, PC, Switch

Norn9: Last Era – 22 agosto – Switch

Armored Core VI: Fires of Rubicon – 25 agosto – PS4, PS5, XBO, XSX, PC

Goodbye Volcano High – 29 agosto – PS4, PS5, PC

Samba de Amigo: Party Central – 29 agosto – Switch

Sea of Stars – 29 agosto – PS4, PS5, XBO, XSX, PC, Switch

Under the Waves – 29 agosto – PS4, PS5, XBO, XSX, PC

Daymare: 1994 Sandcastle – 30 agosto – PS4, PS5, XBO, XSX, PC

Ou – 31 agosto – PC, Switch

Taito Milestones 2 – 31 agosto – Switch

War Hospital – 31 agosto – PS5, XSX, PC

Ark: Survival Ascended – TBA – PS5, XSX, PC

Crossfire: Sierra Squad – TBA – PS5, PC