Assassin’s Creed Ezio Collection: svelata la data d’uscita su Nintendo Switch

Ormai la maggior parte dei giocatori avrà come minimo sentito parlare di Assassin’s Creed, la saga più celebre di Ubisoft che va a trattare le storie di eroici assassini nel corso delle varie epoche storiche. Negli anni il franchise si è espanso sempre di più, e quello che è inizialmente originato come uno spin-off di Prince of Persia si è tramutato in qualcosa di molto più grosso e importante per l’azienda francese. La serie aveva trovato il suo inizio con la storia dell’assassino siriano Altair, ma i capitoli più noti di Assassin’s Creed sono senz’alcun dubbio quelli narranti le vicende dell’italiano Ezio Auditore.

Infatti, la trilogia di Ezio risulta ancora oggi una delle storie più amate ed affascinanti tra i videogiochi, con un personaggio estremamente carismatico e che matura con il susseguirsi dei capitoli. La possibilità di riprendere in mano quest’intrigante trilogia fu data sei anni fa con la creazione di una collection di Assassin’s Creed dedicata a Ezio per PS4 e Xbox One, e sembra che ben presto essa troverà un’uscita anche su Nintendo Switch.

La data d’uscita su Nintendo Switch di Assassin’s Creed Ezio Collection

Alcuni rumor riguardanti l’arrivo della Ezio Collection su Nintendo Switch emersero già diverse settimane fa, all’inizio di dicembre, attraverso un post su Twitter pubblicato da una fonte piuttosto affidabile. Secondo il tweet di Direct Feed Games, la collection dei titoli di Assassin’s Creed riguardanti Ezio Auditore sarebbe arrivata “presto” su Nintendo Switch, non specificando però una data d’uscita precisa, o fonti che avrebbero provato la sua affermazione. Tuttavia, il leaker sembrava essere più che certo di quest’aggiunta nel catalogo di Nintendo. Ed ecco allora che è giunta finalmente una conferma ufficiale: dopo l’arrivo della Assassin’s Creed: The Rebel Collection, che ha trasportato nel 2019 Assassin’s Creed 4: Black Flag e Assassin’s Creed Rogue su Switch, adesso è finalmente il turno della famiglia Auditore.

La remastered che andrà quindi a trovare posto sulla console ibrida di Nintendo includerà Assassin’s Creed 2, Assassin’s Creed Brotherood e Assassin’s Creed Revelations, insieme a tutti i DLC singleplayer dei rispettivi giochi. Saranno inoltre inclusi due brevi filmati che approfondiranno la storia di Ezio, denominati Assassin’s Creed Lineage e Assassin’s Creed Embers. La data d’uscita su Nintendo Switch di questa rinnovata trilogia è stata confermata per il 17 febbraio, andando a sommarsi a quello che appariva già come un mese piuttosto carico di nuovi importanti titoli.

