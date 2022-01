First 4 Figures ha annunciato la nuovissima figure di Izuku Midoriya, in una posa straordinaria, proveniente direttamente da My Hero Academia

My Hero Academia è uno dei prodotti più in voga del momento. Sia il manga che l’anime sono davvero tanto acclamati e in poco tempo sono riusciti a creare una fanbase davvero enorme. Con forti ispirazioni provenienti dall’opera di Masashi Kishimoto, My Hero Academia è ambientato in un mondo nel quale i poteri sono innati (o forse no?) e prendono il nome di Quirk. Il protagonista è proprio Izuku Midoriya: un ragazzino che, nonostante la mancanza del suo Quirk, persevera fino ad ottenerlo!

La nuova statua di First 4 Figures, disponibile in quattro versioni, vede proprio il giovane Midoriya in una posa davvero spettacolare e corredato addirittura di illuminazione LED!

My Hero Academia: la nuova figure di Izuku Midoriya è fantastica!

Passiamo, ora, alla descrizione della statua, ma vi avvertiamo che quest’ultima potrebbe contenere spoiler!

La statua è ispirata alla scena dell’anime in cui Izuku Midoriya salva All Might da una parete di roccia che cade durante l’allenamento della Classe 1-A che serve per sviluppare le loro mosse finali. È stato un momento cruciale nella ricerca di Midoriya per diventare un eroe perché è stato allora che si è reso conto di non aver bisogno di emulare tutto ciò che All Might ha fatto nonostante abbia ereditato One For All da lui. All Might era un pugile, e Midoriya pensava di dover esserlo a sua volta anche se le sue braccia erano state gravemente danneggiate da tutti gli allenamenti e le battaglie che ha affrontato.

Ecco tutte le versioni della statua visionabili nell’hype video:

Le statue sono già preordinabili attraverso il sito ufficiale di Frist4Figures, accessibile cliccando qui.