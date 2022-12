Armored Core 6 Fires of Rubicon: ci sarà la co-op?

Armored Core 6: Fires of Rubicon avrà la possibilità di giocare la campagna in co-op? Scopriamo tutti i dettagli in questa news

Fin dal suo annuncio ufficiale, avvenuto durante la scorsa cerimonia dei The Game Award 2022, il nuovissimo episodio di questa celebre saga fantascientifica ha subito risvegliato l’interesse della community. Trattandosi di un episodio nuovo di zecca, che giunge dopo anni di assenza dai riflettori per la serie, i fan storici della saga sono giustamente curiosi di saperne di più sul gioco. Una delle domande che gli utenti si stanno ponendo è: Armored Core 6: Fires Of Rubicon avrà la campagna co-op? Ora finalmente abbiamo una risposta.

Armored Core 6: Fires Of Rubicon campagna co-op sì o no?

A quanto pare From Software ha fatto faville durante gli scorsi TGA 2022. Oltre ad aver visto la propria ultima opera aggiudicarsi il titolo di gioco dell’anno, la software house nipponica ha colto l’occasione per annunciare un nuovissimo capitolo della loro celebre saga a base di combattimenti a bordo di mech corazzati. Armored Core 6: Fires Of Rubicon, questo il titolo del gioco, dovrebbe arrivare nel corso del 2023 e, a quanto pare non permetterà agli utenti di giocare la campagna in co-op, secondo quanto dichiarato nelle scorse ore.

Stando alle dichiarazioni degli sviluppatori infatti, il titolo sarà principalmente focalizzato sulla personalizzazione del proprio mech, e non offrirà una modalità cooperativa. Niente open world ne meccaniche da soulslike, come alcuni giocatori teorizzavano, ma il focus sarà invece sul costruire un’esperienza action complessa e stratificata, godibile solo in single player.

E voi che cosa ne pensate? Siete delusi da queste dichiarazioni, oppure la cosa non ha influito sul vostro hype per il gioco?