Nintendo Switch: la Grande N celebra l’Avvento con gli indie

Il colosso di Kyoto, sotto Natale, ci mette del suo… letteralmente: il Calendario dell’Avvento degli indie per Nintendo Switch è aperto

Manco a farlo apposta, con tempismo impeccabile, Nintendo Switch “ci ha rubato l’idea” (in realtà no) e ha suddiviso un intero Indie World negli ultimi giorni dell’Avvento. Ebbene sì, mentre noi siamo intenti a celebrare uno dei giochi indipendenti migliori usciti sulla console ibrida, per ironia della sorte la Grande N ha fatto lo stesso. Da ieri, infatti, i canali social anglofoni del titano cremisi stanno aprendo le finestre di una metaforica “casa degli indie”, e come abbiamo visto dai primi annunci abbiamo sia aggiornamenti sullo sviluppo di diversi titoli e autentici shadow drop in piena regola.

Il Calendario dell’Avvento (quello ufficiale) degli indie su Nintendo Switch

Il primo annuncio di fine Avvento, nelle scorse 24 ore, ha compreso infatti l’uscita a sorpresa su Nintendo Switch di due piccole grandi chicche indie. Parliamo, nel caso, di Mortal Shell: Complete Edition e di Floppy Knights. In aggiunta a questo, abbiamo anche un port di Pupperazzi, in arrivo il prossimo anno, in cui dovremo fotografare cagnolini. La prossima estate vedremo anche il titolo di narrazione in prima persona Roman Sands Re:Build, in arrivo anche su PC. Vi lasciamo consultare il post più recente sul profilo Twitter del colosso kyotense per le ultime novità dall’artigianato videoludico.

Welcome to Inside the House of Indies: Holiday Event – Day 2! Check out a retro-inspired adventure game, a match three puzzler with a penguin, and more from our indie partners in today’s video. Learn more: https://t.co/Ohu6HEuYCC pic.twitter.com/9oHRftzFON — Indie World (@IndieWorldNA) December 20, 2022

L’ultimo Indie World risale a inizio novembre, con oltre 20 titoli presenti nello showcase. Uno di essi, Sports Story (sequel di Golf Story, datato 2017), è previsto per questo mese, il che fa supporre che il lancio sia previsto in settimana. In quanto ai titoli presenti nel post qui sopra, possiamo ammirare l’avventura “rettiliana” The Gecko Gods, l’esperienza cosmica ispirata ai classici per PC The Captain, il remaster del roguelike Risk of Rain Returns e, infine, il puzzle-platformer The Punchuin. Quest’ultimo e The Captain sono disponibili già da oggi, mentre The Gecko Gods e Risk of Rain Returns non sono previsti prima del prossimo anno.

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate dell’iniziativa della Grande N? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.