Wolfenstein: The New Order è ora gratis su Epic Store

Quest’oggi sull’Epic Games Store potrete trovare gratis Wolfenstein: The New Order, il famosissimo sparatutto in prima persona di MachineGames e Bethesda

Ormai sarete tutti abituati a ricevere ogni settimana un gioco gratis grazie ad Epic Games ma, ora che il natale è alle porte, la compagnia si è fatta ancora più generosa. Fino al 29 dicembre infatti potrete ricevere ogni giorno un nuovo titolo gratuito. Quest’oggi potrete trovare gratis sull’Epic Games Store Wolfenstein: The New Order, il famosissimo sparatutto in prima persona di MachineGames e Bethesda.

Epic Store offre ancora una volta Wolfenstein: The New Order gratis!

Wolfenstein: The New Order è un ottimo FPS sviluppato da MachineGames e pubblicato da Bethesda Softworks. In questo capitolo della serie i giocatori vestiranno i panni del soldato americano William Joseph Blazkowicz che, ancora una volta, si troverà costretto ad affrontare le truppe dell’esercito nazista in questo distopico universo alternativo. Qui di seguito potrete trovare i requisiti di sistema minimi e consigliati del gioco:

Requisiti Minimi Windows 7 a 64bit CPU Intel Core i7 / CPU AMD equivalente 4GB di RAM Scheda Video GeForce 460 / ATI Radeon HD 6850 Almeno 50GB di spazio libero sull’HDD

Requisiti Consigliati Windows 8 a 64bit CPU Intel Core i7 / CPU AMD equivalente 8GB di RAM Scheda Video GeForce 460 / ATI Radeon HD 6850 Almeno 50GB di spazio libero sull’HDD



Questo è tutto per quanto riguarda il nuovo gioco gratis offerto quest’oggi da Epic Games. Adesso non vi resta altro da fare che entrare sullo store e aggiungerlo alla vostra libreria. Ricordate però che il titolo sarà disponibile gratuitamente solo fino alle 17:00 del 21 dicembre quindi, se siete interessati, vi consigliamo di riscattarlo il prima possibile.

Se siete interessati a restare aggiornati riguardo tutte le novità sul mondo dei videogiochi e tanto altro ancora, allora continuate a seguirci qui su tuttoteK. Inoltre, in caso vogliate acquistare qualche gioco a un prezzo vantaggioso, vi suggeriamo di dare un’occhiata alle tante offerte presenti su Instant Gaming.