Apex Legends: rilasciato il trailer della season 11

Finalmente possiamo dare uno sguardo al trailer della season 11 di Apex Legends, in arrivo molto presto. Scopriamo di più in questa news

Era nell’aria da un pò di tempo ormai e finalmente è arrivato. Respawn Entertainment ed EA hanno finalmente rilasciato con un tweet il trailer di Escape, la season 11 di Apex Legends. L’aggiornamento, come di consueto, introdurrà nuovi elementi di gioco, confermando ancora una volta in florido supporto del quale il titolo battle royale continua a godere, e che pare non voglia accennare a diminuire. Siete pronti a tornare sul campo di battaglia?

Escape, la season 11 di Apex Legens, si mostra in un trailer

Sarà Escape il titolo della nuovissima season 11 di Apex Legends, mostrata quest’oggi con un trailer dedicato. In esso ci è stato possibile dare una prima occhiata alla nuova ambientazione, caratterizzata questa volta da paesaggi balneari, oltre che al consueto carico di azione scanzonata, da sempre marchio di fabbrica del titolo ambientato nell’universo di Titanfall2 (il cui seguito sembra purtroppo ancora lontano). Pare che le Leggende abbiano intenzione di prendersi una vacanza, ma qualcosa ci dice che fra le soleggiate spiagge mostrateci non ci sarà molto spazio per il relax.

The Legends are taking a vacation and they’re ready for some fun in the sun…or at least, they think they are. Plan your getaway when Apex Legends: Escape launches November 2. 🌴 pic.twitter.com/vMVXm1H08w — Apex Legends (@PlayApex) October 21, 2021

Oltre alla nuova ambientazione, l’aggiornamento, previsto per il prossimo 2 Novembre, introdurrà anche nuove bocche da fuoco (fra le quali spicca il CAR SMG) e vedrà il debutto di Ash, un nuovo personaggio giocabile che si unirà al già variegato roster di volti noti. Inoltre sono previste anche molte altre novità, ma pe saperne di più, occorrerà attendere il 25 ottobre, quando gli sviluppatori rilasceranno un nuovo trailer relativo al gameplay di questo nuovo contenuto.

E voi cosa ne pensate? Siete ansiosi di conoscere maggiori informazioni su questa nuova season di Apex Legends?