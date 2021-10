Huawei Nova 9: il nuovo smartphone annunciato

Huawei ha annunciato il nuovo Nova 9, con caratteristiche, scheda tecnica e prezzi. Vediamo assieme lo smartphone pensato per le giovani generazioni

Huawei Consumer Business Group (CBG), azienda leader nel settore della tecnologia, annuncia HUAWEI nova 9, il nuovo smartphone di punta pensato per le giovani generazioni. Contraddistinto da caratteristiche innovative e da elementi di design all’avanguardia, l’ultimo device della serie nova di Huawei offre un mondo di nuove opportunità creative grazie al potente sistema di fotocamera e alle funzionalità video per chi ama immortalare i momenti della propria vita.

Huawei Nova 9: le parole dell’azienda

Per la prima volta nella serie HUAWEI nova, HUAWEI nova 9 debutta con una serie di tecnologie per il sistema di fotocamere di altissimo livello, tra cui il RYYB colour filter array (CFA) e XD Fusion Engine. L’integrazione hardware-software della fotocamera permette agli utenti di catturare immagini e video di qualità anche in situazioni di scarsa luminosità, così che ogni contenuto sia pronto per essere condiviso immediatamente sui social. Il reattivo display curvo da 120Hz Original-Colour, il potente processore, l’eccellente durata della batteria e il supporto per l’incredibile velocità di ricarica con 66W HUAWEI SuperCharge assicurano un’esperienza di gioco fluida per i gamer mobile più appassionati, mentre le capacità di collaborazione intelligente Device+ facilita la sinergia tra lo smartphone e altri prodotti Huawei.

“HUAWEI nova 9, il cui stesso nome di origine latina significa “la stella nuova“, getta una nuova luce, più brillante che mai, sulla storia di Huawei nel mondo degli smartphone. Con lo stile e il design di nova 9, desideriamo avvicinarci al mondo dei giovani a cui stiamo guardando dal 2016, anno in cui la serie nova ha visto il suo debutto. Da allora, il nostro impegno non si è mai fermato con l’obiettivo di creare uno smartphone che offrisse un’eccellente esperienza fotografica. Entro settembre 2021 il numero di persone che hanno scelto la serie nova di Huawei ha raggiunto 190 milioni. Questo dato non rappresenta solo un numero, ma racconta la storia di una generazione che ama la tecnologia e che da essa pretende sempre di più. Per quasi un decennio Huawei ha creato alcuni dei migliori smartphone al mondo. Continueremo a innovare con l’obiettivo di soddisfare le aspettative dei giovani e i loro sogni”

— dichiara Stephen Duan, General Manager Huawei Consumer Business Group Italia.

Cattura la tua storia con la fotocamera Ultra Vision

HUAWEI nova 9 è dotato di un potente sistema Ultra Vision Camera da 50MP. Che si tratti di foto notturne, panorami, ritratti o primi piani, HUAWEI nova 9 permette di catturare ciò che desideri con immagini di alta qualità e chiarezza quasi da professionista.

Il sistema della fotocamera posteriore presenta una fotocamera Ultra Vision da 50MP, una fotocamera ultra-grandangolare da 8MP, una fotocamera macro e una fotocamera di profondità. Include un grande sensore da 1/1,56 pollici e un RYYB CFA ad alta sensibilità alla luce, che raccoglie il 40% di luce in più rispetto a un sensore RGGB standard. Questo permette agli utenti di realizzare foto e video di qualità anche in condizioni di scarsa luminosità, con la sicurezza che le parti luminose dell’immagine non siano sovraesposte e le aree scure siano chiare e ricche di dettagli.

Una volta catturata un’immagine, il motore XD Fusion Engine si mette al lavoro, utilizzando sofisticate tecniche di fotografia computazionale per migliorare notevolmente i dettagli e la qualità dell’immagine stessa. Per gli scatti in movimento così come per quelli statici, il riconoscimento AI Snapshot è supportato per mantenere la chiarezza di ogni dettaglio.

Nuovo modo di fare vlog e trovare ispirazione dalla vita quotidiana

Le modalità di fruizione dei contenuti stanno cambiando. Oggi molti preferiscono comunicare attraverso i video — che siano brevi o che si tratti di videochiamate, meme o vlog. Il vlogging è sempre più diffuso, complici i social media, e per questo HUAWEI nova 9 è ricco di funzionalità innovative che permettono di esprimere il proprio talento.

Per soddisfare le esigenze dei vlogger, HUAWEI nova 9 dispone di una fotocamera frontale da 32MP ad alta risoluzione. Simile alla fotocamera posteriore, supporta anche l’acquisizione video 4K e la stabilizzazione video AIS (AI Image Stabilization) per poter realizzare video ad alta definizione mentre si parla davanti alla fotocamera o mentre si racconta ciò che accade intorno.

Grazie alla registrazione fronte e retro contemporanea, è possibile passare dalla videocamera anteriore a quella posteriore e avere un unico file video. La modalità video Dual-View permette di mostrare la reazione in diretta degli utenti, utilizzando contemporaneamente le fotocamere anteriore e posteriore senza necessità di editing oppure, quando si desidera mostrare sia una scena generale sia un dettaglio, allo stesso tempo è possibile catturare un primo piano e un grandangolo.

Grazie all’app Petal Clip, gli utenti possono facilmente scegliere tra una varietà di modelli video e temi prima di pubblicare sui social media i loro vlog o altri video in pochissimo tempo. Inoltre, Video Search e One-Click Video Creation semplificano i complicati processi di editing. È sufficiente inserire una parola chiave per cercare le immagini o i video all’interno della gallery e il dispositivo identifica in modo intelligente qualsiasi contenuto pertinente, successivamente è possibile cliccare su “Modifica” per creare il proprio capolavoro in poco tempo.

Per semplificare gli scatti e i video di gruppo, HUAWEI nova 9 supporta anche il Remote Shutter. Questo significa che si può facilmente impostare HUAWEI nova 9 su un treppiede e scattare una foto di gruppo con gli amici senza doversi preoccupare di inquadrature imbarazzanti mentre si cammina da e verso la fotocamera.

Huawei Nova 9: un design mozzafiato

HUAWEI nova 9 ha uno splendido display curvo da 6,57 pollici da 120Hz Original-Colour con una superficie affusolata che scivola comodamente tra le mani e riduce al minimo le cornici di destra e sinistra per una visione più coinvolgente. Permette di visualizzare 1,07 miliardi di colori, ha una frequenza di aggiornamento fino a 120Hz e una frequenza di campionamento del tocco di 300Hz per una migliore reattività. Combinato con il supporto per il colore Full-Path P3, il display assicura un’esperienza di visualizzazione spettacolare con immagini fluide, colori vividi e dettagli incredibili.

Il design di HUAWEI nova 9 è degno di nota, ha uno spessore di soli 7,77mm e un peso di 175g. Introduce una nuova colorazione Starry Blue, creata con un nuovissimo processo Starry Flash AG Glass che aggiunge una texture unica al telaio e risalta l’iconico modulo della fotocamera.

Potenza a portata di mano

Il mobile gaming è un altro fenomeno globale, con sempre più utenti che si divertono con i sofisticati giochi mobile. HUAWEI nova 9 è alimentato dalla piattaforma mobile Qualcomm Snapdragon 778G 4G e utilizza la tecnologia AI di Huawei per assegnare la priorità alle attività in modo intelligente e ottimizzare le prestazioni per un’incredibile esperienza di gioco mobile.

Il potente processore è completato da un sistema di raffreddamento altrettanto efficace che combina VC Liquid Cooling e grafene per una dissipazione del calore veloce ed efficiente. Questo significa che lo smartphone può funzionare a pieno ritmo pur rimanendo fresco al tatto, anche dopo ore di gioco o streaming video.

Supporta anche la nuova tecnologia Touch Turbo che porta il mobile gaming a un nuovo livello, consentendo controlli più precisi e reattivi.

Per giocare o semplicemente per navigare in Internet, HUAWEI nova 9 garantisce un’eccellente durata di utilizzo grazie alla batteria da 4300mAh. Inoltre, il nuovo smartphone nova supporta 66W HUAWEI SuperCharge per una ricarica ad alta velocità riducendo al minimo il tempo di inattività.

Nuove esperienze per l’utente

Con HUAWEI nova 9 controllare più dispositivi contemporaneamente è facile come con uno solo grazie a Device+. La scheda Device+ del pannello di controllo consente di controllare o impostare facilmente la collaborazione multi-device con altri dispositivi quali HUAWEI Vision, HUAWEI FreeBuds, HUAWEI MatePad e HUAWEI MateBook. Ad esempio, gli utenti possono toccare l’icona di HUAWEI MatePad per attivare la collaborazione multi-schermo Smartphone-Tablet; toccare l’icona di HUAWEI MateBook per la collaborazione multi-schermo Smartphone-PC o toccare l’icona di HUAWEI FreeBuds per passare l’uscita audio agli auricolari Huawei con facilità.

Con il Distributed File System, HUAWEI nova 9 può anche funzionare come un’unità di archiviazione esterna collegata in modalità wireless al PC, il che significa che è possibile accedere ancora più facilmente ai file che si desidera. È possibile allegare un file dallo smartphone mentre si sta scrivendo un’e-mail sul PC oppure salvare un’immagine direttamente sullo smartphone mentre si sta navigando in Internet con il PC.

“Il lancio di HUAWEI nova 9 dimostra che siamo tornati nel mercato mobile. Lo smartphone è al centro del nostro ecosistema di prodotti e servizi che intende oltrepassare il confine tra i dispositivi per offrire esperienze connesse a milioni di utenti. Solo in Italia contiamo 10 milioni di persone che utilizzano i nostri smartphone. Con nova 9, stella nascente della serie nova, miriamo a mantenere costante questo percorso che dimostra come la nostra innovazione risponda ai desideri e alle esigenze delle persone. Attraverso potenti aggiornamenti hardware e l’integrazione del sistema operativo, nova 9 introduce una serie di funzionalità interessanti tra cui la registrazione video 4K, la registrazione continua fronte e retro e l’otturatore remoto, offrendo agli utenti, le nuove generazioni in particolar modo, diverse modalità per creare video coinvolgenti.”

— afferma Pier Giorgio Furcas, Deputy General Manager Huawei Consumer Business Group Italia.

Huawei Mobile Services e AppGallery

HUAWEI nova 9 include anche una serie di aggiornamenti per quanto riguarda i Huawei Mobile Services preinstallati, in particolare AppGallery che ha raggiunto 560 milioni di utenti attivi mensili, supportati da 5,1 milioni di sviluppatori e partner registrati per offrire costantemente un’ampia gamma di app innovative.

Da un lato sono migliorate le app già esistenti di diversa tipologia come quelle bancarie, tra cui Intesa Sanpaolo, quelle social ed entertainment come M2O, travel come Helbiz, salute come Immuni e altro ancora, dall’altro si amplia l’offerta con nuove app, ad esempio Buddyfit.

All’interno del mondo dei servizi Huawei si evidenzia in particolare Petal Maps 2.0, una piattaforma in continuo aggiornamento con nuove funzionalità quali “Innovative Lane Guidance” per una guida più sicura e senza stress e “Offline Maps” per mantenere gli utenti sulla strada giusta. E poi Petal Clip, il primo software di editing video di Huawei che consente di creare facilmente contenuti video e fotografici di qualità professionale con effetti e funzionalità sorprendenti.

Tra le app più scaricate con oltre 32 milioni di utenti attivi mensili globali c’è anche Petal Search che consente di trovare facilmente online qualsiasi cosa, dalle località vicine a informazioni di viaggio, dallo shopping alle news e altro ancora. Con oltre 20 chiavi di ricerca totalmente personalizzabili (meteo, sport, viaggi etc) selezionati in oltre 3000 partner di contenuti a bordo, Petal Search continua a offrire una varietà sempre crescente di contenuti direttamente a portata di mano degli utenti.

Scheda tecnica

Display: 6.57″, OLED, 120Hz, HDR10

6.57″, OLED, 120Hz, HDR10 SoC: Qualcomm Snapdragon 778G; GPU Adreno 642L

Qualcomm Snapdragon 778G; GPU Adreno 642L Memoria: 8GB RAM + 128GB ROM, UFS, non espandibile

8GB RAM + 128GB ROM, UFS, non espandibile Fotocamere posteriori : 50MP principale, apertura f/1.9 8MP grandangolare, apertura f/2.2 2MP macro, apertura f/2.4 2MP profondità, apertura f/2.4

: Fotocamere anteriori : 32MP, apertura f/2.0

: 32MP, apertura f/2.0 Sensori: lettore impronte digitale sotto schermo, sensore luce ambientale, prossimità, giroscopio, accelerometro, compasso

lettore impronte digitale sotto schermo, sensore luce ambientale, prossimità, giroscopio, accelerometro, compasso Batteria: 4300mAh, ricarica rapida da 66W

4300mAh, ricarica rapida da 66W Altro: DualSIM, NFC

DualSIM, NFC Colorazioni: Starry Blue, Black

Starry Blue, Black Dimensioni e peso : 160 x 73,7 x 7,8 (LxAxP); 157g

: 160 x 73,7 x 7,8 (LxAxP); 157g Sistema operativo: EMUI12, basato su Android 12

Huawei Nova 9: prezzi e disponibilità

Da oggi 21 ottobre all’8 novembre HUAWEI nova 9 è disponibile nelle colorazioni Starry Blue e Black, con 8GB di RAM e 128GB di ROM, al prezzo di 499,90€ in preordine solo su Huawei store con in regalo le FreeBuds Pro; inoltre, anticipando 10€, si ottiene uno sconto di 40€. Dal 9 al 23 novembre HUAWEI nova 9 sarà disponibile su tutti i canali con in regalo le FreeBuds Pro.

Cosa ne pensate del nuovo smartphone targato Huawei? Fateci sapere la vostra opinione nella sezione commenti, vi invito poi a seguire la nostra sezione mobile per non perdere nessuna novità.