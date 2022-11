Control 2: annuncio ufficiale del seguito per PC e console next-gen

Remedy rimedia le luci della ribalta: la settimana si chiude con l’annuncio bomba di Control 2, direttamente dalla fonte ufficiale

I vostri occhi non vi ingannano, così come noi abbiamo dovuto credere ai nostri: Control 2 è realtà ed abbiamo un annuncio ufficiale in merito. Non un trailer, chiariamoci. Questo gioco (dapprima chiacchierato con il nome in codice Heron), però, si pone come seguito vero e proprio dell’originale e, come dichiara il tweet qui sotto, vanta la collaborazione di 505 Games in fatto di sviluppo e distribuzione. Le piattaforme confermate, come potreste aver intuito dal titolo, sono PC, Xbox Series X, Xbox Series S e, naturalmente, PS5. Il motore grafico designato è il Northlight di Remedy.

Numeri da tripla A e da capogiro: cosa sappiamo dell’annuncio ufficiale di Control 2

Già dall’annuncio, abbiamo la conferma ufficiale di quanto Remedy intenda alzare il tiro per Control 2. Il budget iniziale sarà di 50 milioni di cucuzze, con la proprietà dell’IP ancora tra le mani del detentore originale. La divisione sarà per gli investimenti di marketing, lo sviluppo e il supporto dopo il lancio. La pubblicazione del gioco sarà gestita da Remedy su PC, mentre le console next-gen saranno il territorio di 505 Games. Gli amministratori delegati Rami e Raffi Galante hanno dichiarato di essere “entusiasti di approfondire la collaborazione con Remedy e continuare insieme la storia di questo successo.”

We have signed an agreement with 505 Games to co-develop and co-publish Control 2, a sequel to Control. Read the announcement: https://t.co/UD1iFHvCeH This is a very exciting moment for us! Mikael Kasurinen, Game Director of the franchise, tells more: https://t.co/KJCHIWgBlU pic.twitter.com/TuTEMr1tjv — Remedy Entertainment (@remedygames) November 11, 2022

Proseguendo, i vertici di Digital Bros Group ci ricordano che l’originale “ha venduto oltre tre milioni di cose, ed è l’investimento maggiore di sempre per 505 Games.” La conclusione vede i Galante “grati a tutta la community che ha reso Control un gioco tanto amato e duratura, il che ci entusiasma ulteriormente per il sequel.” Tra gli altri progetti, Remedy sta anche gestendo un titolo multiplayer free-to-play in collaborazione con Tencent, Vanguard. In quanto allo spin-off PvE per più giocatori, rimane ancora custodito gelosamente sotto il nome in codice Condor. Resta infine l’incognita di Alan Wake 2 per l’anno prossimo, sul quale Control 2 non dovrebbe influire.

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate di questo annuncio sorprendente?