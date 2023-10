Max Payne 1-2 remake: il “grande progetto” di Remedy

Il remake di Max Payne 1-2 è realtà e secondo il direttore creativo Sam Lake sarà un progetto ambizioso da parte di Remedy. Vediamo insieme i dettagli

L’anno scorso è stato annunciato il progetto da parte di Remedy di sviluppare il remake di Max Payne 1-2. Finalmente, a un passo dall’uscita di Alan Wake 2, la software house è pronta a parlare del progetto, promettendo che “il titolo sarà in linea con una produzione AAA tipica di Remedy” Il remake vedrà la collaborazione della software house finlandese con Rockstar Games, proprietaria della IP e anche sviluppatrice di Max Payne 3. Infatti, quest’ultima finanzierà e pubblicherà il titolo.

Max Payne 1-2 remake: le parole di Sam Lake

Molti non sanno che le fattezze di Max Payne furono modellate proprio sullo sviluppatore , Sam Lake, che da allora ha fatto carriera arrivando in cima a Remedy Entertainment. Ed è stato proprio lui a ritornare a parlare del remake di Max Payne 1-2 a VGC.

Il gioco è un’impresa significativa nel senso che sebbene siano dei giochi vecchi, il solo pensare di portarli a degli standard moderni e combinarli in uno; potete vedere che è un grande, grande progetto

Il giornalista ha voluto poi chiedere se lo sviluppatore stesso ritornerà a vestire i panni di Max Payne, visto che apparirà in Alan Wake 2 come Alex Casey, un detective ispirato a Payne stesso.

No comment! Stiamo esagerando adesso

Insomma, il remake di Max Payne 1-2 è ancora nelle fasi iniziali del suo sviluppo. Sappiamo, però, che l'uscita è prevista per PS5, Xbox Series X|S e Windows PC.