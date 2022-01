The Artful Escape: uscita confermata su PS4, PS5 e Switch

Le supposizioni di ieri trovano oggi conferma, dato che The Artful Escape è confermato in uscita a breve anche su PS4, PS5 e Nintendo Switch

Solo ieri vi avevamo anticipato il possibile arrivo su console Sony del titolo sviluppato da Beethoven & Dinosaur, autori di uno degli indie più interessanti del 2021, sino ad oggi rilasciato, oltre che su PC, unicamente su console Xbox. Come previsto nella news citata, però, è stata da poco confermata in via ufficiale l’uscita di The Artful Escape anche su PS4, PS5 e Nintendo Switch: i possessori di queste macchine non dovranno attendere molto prima di mettere le mani su questo peculiare platform musicale, dato che il lancio è oramai una questione di pochissimi giorni ancora.

The Artful Escape arriva su PS4, PS5 e Nintendo Switch

A confermare le supposizioni ci ha pensato direttamente il publisher del gioco, Annapurna Interactive, che tramite il rilascio di un nuovo trailer (all’interno del quale sono riportate le entusiastiche citazioni della critica), con cui si fa riferimento al debutto della produzione anche sulle console appena citate. L’attesa, come detto, è destinata ad essere molto breve, dato che per poter mettere le mani sul titolo Beethoven & Dinosaur non dovremo fare altro che attendere sino al prossimo 25 di Gennaio.

Grab your guitar and get ready to experience an out-of-this-world adventure when the critically-acclaimed THE ARTFUL ESCAPE from @A_i comes to #NintendoSwitch on Jan. 25! pic.twitter.com/i9mC3hJQjG — Nintendo of America (@NintendoAmerica) January 18, 2022

Forte di un’accoglienza calorosa, sia da parte del pubblico che della critica, come dimostrano anche le numerose candidature ricevute, come quelle in occasione dei The Game Awards, l’uscita su altre piattaforme di The Artful Escape non può che fare la felicità di tutti coloro che amano l’indubbia peculiarità delle produzioni indipendenti.

Che cosa ne pensate di questo nuovo debutto per la produzione Beethoven & Dinosaur? Siete tra coloro che lo aspettavano? Siamo curiosi di sapere la vostra opinione, che vi invitiamo a condividere con noi di tuttoteK tramite la sezione dei commenti. Se poi siete anche desiderosi di mettere le mani su ulteriori titoli a prezzo scontato, non possiamo fare a meno di ricordarvi che su Instant Gaming potrete trovare tantissimi giochi in offerta.