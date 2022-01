Activision Blizzard: con Microsoft, Bob Kotick lascerebbe il posto di CEO

Solo poche ore fa, Microsoft ha fatto un annuncio di portata epocale per il mondo dei videogiochi, svelando ufficialmente l’acquisizione di Activision Blizzard. Sarebbero stati spesi quasi 70 miliardi di dollari, e le ripercussioni future che questo affare avrà sono numerose, in grado di rivoluzionare un’enorme quantità aspetti dell’ambiente videoludico. Tuttavia, bisognerà ancora attendere almeno fino al giugno del 2023 per chiudere del tutto questa faccenda, per poi dover far fronte al passaggio completo dei vari studi e i loro dipendenti verso l’ala protettiva del colosso di Redmond. Tra le diverse possibilità e ipotesi che si possono effettuare, c’è un dubbio fondamentale che viene sollevato da molti: adesso che Microsoft diventerà proprietaria di Activision Blizzard, Bob Kotick rimarrà ancora CEO dell’azienda?

Sicuramente i membri di Activision Blizzard non sono poi così tristi di questo passaggio di proprietà; negli ultimi mesi, la reputazione dell’azienda è stata colpita duramente da diversi scandali. E nonostante Activision Blizzard avesse dichiarato di voler effettuare un cambiamento radicale della condotta all’interno della compagnia, era in ogni caso difficile credere che questo sarebbe realmente avvenuto con gli stessi dirigenti che hanno dato inizio a tutto ciò. Secondo un report del Wall Street Journal, sembra però che Microsoft intenda fare un bel po’ di pulizia all’interno di Activision, e forse partirà proprio da Bob Kotick. Finora non ci sono state dichiarazioni ufficiali sul destino del CEO, ma lo stesso Phil Spencer ha affermato che, una volta chiuse tutte le parentesi dietro all’acquisto, Activision Blizzard risponderà direttamente al boss di Xbox.

Microsoft PR: “Bobby Kotick will continue to serve as CEO of Activision Blizzard… Once the deal closes, the Activision Blizzard business will report to Phil Spencer, CEO, Microsoft Gaming.”

Not 100% clear yet whether Bobby will stay on after the ink dries.

— Jason Schreier (@jasonschreier) January 18, 2022